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Большие супермаркеты обязали установить туалеты

Новости » Общество    20.05.2019 - 13:23
Большие супермаркеты обязали установить туалеты
Фото: общественные туалеты (pixabay)

Норма касается магазинов площадью свыше 2500 кв. м

Общественные туалеты в крупных супермаркетах с 1 августа 2019 года будут обязательными. Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

По его данным, эта норма содержится в новых изменениях в Государственных строительных "Предприятия торговли".

Это означает, что во всех новых и реконструированных крупных супермаркетах, гипермаркетах и других продовольственных магазинах с торговой площадью 2500 кв. м и выше и универсальным ассортиментом товаров обязательно должны быть общественные туалеты. Расчет - 1 санитарный прибор на 600 кв. м торговой площади, но не менее 4-х санитарных приборов на объект.

Согласно новым нормам, Туалетные комнаты должны быть раздельными для мужчин и женщин и обязательно иметь универсальную кабину для людей с инвалидностью.

Парцхаладзе напомнил, что сейчас проектировщики обязаны предусматривать общественные туалеты для посетителей лишь в непродовольственных торговых центрах. Это ТЦ и ТРЦ, универмаги, большие магазины одежды, обуви, детских товаров, например, игрушек.

Большие супермаркеты обязали установить туалеты

Напомним, что в новых государственных строительных нормах (ГСН), которые вступили в действие с 1 сентября 2018 года, введены предельные показатели плотности населения микрорайона 150-450 чел/га.

Отметим, что новые строительные нормы, предусматривающие обовязательное проектирование велосипедных дорожек и полос во время нового строительства, реконструкции и капитального ремонта украинских дорог.

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