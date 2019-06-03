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Туалеты в метро сделали обязательными

Новости » Общество    03.06.2019 - 15:26
Туалеты в метро сделали обязательными
Фото: метро в Киеве (РБК-Украина)

Новые нормы будут действовать уже с осени

Новые строительные нормы, которые вступают в силу с 1 сентября 2019 года обязвают оборудовать туалеты для пассажиров при проектировании новых станций метро или при проведении их реконструкции. Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

По его информации, туалеты должны размещаться на входе/выходе со станций, поскольку это оптимальное размещение, которое с технической точки зрения возможно реализовать.

Парцхаладзе напомнил, что сейчас в нормах отсутствует норма по проектированию общественных туалетов для пассажиров, но во многих странах Европы, в частности, Франции, Великобритании и Австрии это нормальная практика.

По его данным, новые строительные нормы предусматривают, что в сложных условиях во время реконструкции станции возможно устраивать санузлы в совмещенных подземных переходах или рядом со станцией на поверхности земли.

Туалеты в метро сделали обязательными

Как сообщало РБК-Украина, новые строительные нормы предусматривают, что в крупных супермаркетах с 1 августа 2019 года общественные туалеты будут обязательными.

Напомним, что в новых государственных строительных нормах (ГСН), которые вступили в действие с 1 сентября 2018 года, введены предельные показатели плотности населения микрорайона 150-450 чел/га.

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