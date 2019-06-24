На зупинках громадського транспорту планують встановлювати туалети

У проекті змін до Державних будівельних норм пропонуються встановлювати туалети на нових або реконструйованих зупинках громадського транспорту. Про це повідомляє прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Як зазначили в прес-службі, згідно з проектом змін у ДБН, окрім електронних табло, таблиць з розкладом та схемою руху на зупинках громадського транспорту необхідно передбачати громадські вбиральні.

У Міністерстві вважають: якщо це зробити правильно та дотримуватися всіх необхідних вимог під час експлуатації, то це дійсно може стати вирішенням питання з нестачею громадських вбиралень в містах.

У прес-службі Мінрегіона, наводять приклад сучасних зупинок громадського транспорту, які нещодавно з’явилися в Астані. Вони є заскленими, щоб людям було комфортно очікувати на транспорт у холодний період часу, а окрім сучасного санвузла також мають зручну зону очікування і магазин.

Як повідомляло РБК-Україна, нові будівельні норми, які набирають чинності з 1 вересня 2019 року, зобов'язують передбачати туалети для пасажирів при проектуванні нових станцій метро або при проведенні їх реконструкції.

Нагадаємо, нові будівельні норми передбачають, що у великих супермаркетах з 1 серпня 2019 року громадські туалети будуть обов’язковими.