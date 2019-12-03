Остановка по требованию: почему заблокировано расследование дел Майдана

20 ноября 2019 года следователи Генеральной прокуратуры и, в том числе, управления спецрасследований (УСР) Сергея Горбатюка, с 2014 года занимавшегося делами Майдана, лишились права вести какие-либо уголовные производства.

Украинская прокуратура в соответствии с мировой практикой лишилась функции следствия и оставляет за собой только полномочия представительства в судах и процессуального руководства.

Дела, которые не успели завершить следователи ГПУ, теперь необходимо передать в другие правоохранительные органы – полицию, Службу безопасности Украины, Национальное антикоррупционное бюро или ГБР.

Проблема в том, что именно "дела Майдана", столь чувствительные для общества, никто никуда пока не передает – после 20 ноября текущего года они находятся в подвешенном состоянии.

ГБР трубит о готовности

Практически все так называемые "дела Майдана" расследовались фактически одним подразделением – подчиненными уже бывшего начальника управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка.

Сам Горбатюк из-за отказа проходить, по его мнению, незаконный конкурс в Офис генпрокурора был уволен с должности еще 23 октября. За ним последовали несколько его подчиненных, остальные же пока остаются в ГПУ и ждут результатов конкурсного отбора.

Часть из них уже вошли в специально созданный в Генпрокуратуре новый департамент процессуальных руководителей. Именно у этих следователей и прокуроров пока что находятся "дела Майдана", которые все настойчивее требует передать себе Государственное бюро расследований.

По действующему законодательству с 21 ноября ГПУ обязана в течение следующих 3 месяцев передать в ГБР около 50 дел Майдана. Они преимущественно касаются фактов незаконного преследования, избиений и убийств участников массовых акций протеста.

С середины ноября директор бюро Роман Труба неоднократно заявлял, что его ведомство готово принять уголовные производства от прокуроров и расследовать их "надлежащим образом".

"Мы будем выкладываться на все 100%, мы готовы сотрудничать с адвокатами семей, следователями ГПУ, со всеми гражданами, чтобы по делам Майдана Украина получила ответ", – подчеркнул глава ГБР в своем Телеграм-канале.

26 ноября он сообщил, что создал в своем ведомстве специальное "майдановское" подразделение и назначил его руководителя. Однако директор бюро не предоставил никаких подробностей о составе новой структуры и фамилии ее начальника.

На официальный запрос РБК-Украина в Госбюро расследований ответили, что в указанном отделе работает 13 следователей. Возглавляет "майдановское подразделение" Павел Никульников.

Еще год назад он работал начальником следствия в Станично-Луганском отделе полиции, который находится около линии разграничения с оккупированными территориями. В конце 2018 года Никульников прошел конкурс и стал сотрудником ГБР.

Труба уверяет, что не намерен каким-либо образом вмешиваться в работу следователей этого подразделения. Но подчеркивает, что они намерены установить, почему за 6 лет работы подчиненные Горбатюка не успели завершить все расследования и передать дела в суд.

Взаимное недоверие

В то же время передача уголовных производств застопорилась уже на начальном этапе. Как сообщил РБК-Украина информированный источник в Генпрокуратуре, "номинальная" передача дел путем внесения соответствующих записей в Единый реестр досудебных расследований завершена. Но фактическая – даже не начиналась.

Причины такого поведения сотрудников ГПУ две: недоверие к руководству ГБР и ожидание принятия Верховной радой поправки о переводе следователей прокуратуры в соответствующее подразделение Госбюро.

"Физически ни одно производство по майдановским преступлениям в ГБР не передавалось. Сейчас идет инвентаризация и формирование этих производств. Если парламент примет изменения и наши следователи перейдут в ГБР, то мы готовы эту инвентаризацию быстро закончить и начать фактическую передачу дел", – отметил источник в ГПУ, знакомый с ситуацией.

По данным РБК-Украина, в случае принятия поправки в Госбюро могут перейти около 20 следователей прокуратуры, которые вели "майдановские дела", а также экс-начальник управления Сергей Горбатюк.

Еще один фактор, который привел к блокированию расследования, – это накопившееся взаимное недоверие между сотрудниками управления спецрасследований ГПУ и следователями ГБР.

Как отметил бывший сотрудник "управления Горбатюка", пожелавший остаться неизвестным, недоверие к работе Госбюро у следователей ГПУ возникло не вчера. По его словам, ГБР на протяжении последнего года весьма активно регистрировало уголовные производства против сотрудников УСР по сомнительным заявлениям адвокатов фигурантов "майдановских дел".

Среди оснований для открытия производств – якобы "нарушение права на защиту" и "неисполнение решений судов" со стороны прокуроров и следователей. В рамках этих расследований их вызывали на допросы в ведомство Трубы и даже пытались вручить подозрения.

Кроме того, прокурорам и следователям УСР не совсем понятна степень влияния бывшего замглавы Администрации Януковича, юриста Андрея Портнова на процессы в Государственном бюро расследований. Основные опасения у них вызывает то, что он каким-то образом получает доступ к материалам следствия и активно "сливает" их через свой Телеграм-канал.

Первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко, отвечающая за следствие, считает такие заявления безосновательными.

"Их опасения не обоснованы. Руководителей ГПУ они (сотрудники управления спецрасследований. – ред.) также постоянно критиковали и выражали недоверие, но это же не мешало им расследовать уголовные производства?", – сказала она.

Варченко уверяет, что "майдановское" подразделение ГБР уже укомплектовано квалифицированными следователями, которые способны самостоятельно разобраться в столь сложных уголовных производствах.

Голодовка за поправку

Усиленное внимание к проблеме остановки дел Майдана решила привлечь адвокат семей Героев Небесной сотни Евгения Закревская. Для своих целей она выбрала радикальный метод – объявила голодовку и выдвинула ряд требований.

Ключевое – принять поправку №318 к законопроекту "Об усовершенствовании деятельности Государственного бюро расследований". Она должна упростить перевод следователей УСР в ГБР.

"С этого дня (21 ноября. – ред.) я не буду есть до того момента, пока не примут эту поправку, не создадут это управление и не переведут туда этих следователей", – объявила адвокат в эфире телешоу "Право на владу", позже голодовку поддержали еще несколько активистов.

Аргументы Закревской в целом совпадают с позицией прокуроров ГПУ. Она считает, что следователи ГБР не способны эффективно с "нуля" разобраться в майдановских делах, а, кроме того, могут быть подвержены влиянию Портнова, который активно проявляет заинтересованность к данным производствам.

"...предложение о поправках и автоматическом переводе следователей из ГПУ в ГБР - консервация шестилетней тотальной фальсификации этого уголовного дела. Только новые следователи могут проанализировать, кто и зачем фабриковал в этом деле доказательства", – ранее писал Портнов в своем Телеграм-канале.

В руководстве Госбюро также не согласны со словами Закревской. Так, Варченко в комментарии РБК-Украина отметила, что не считает важным принятие данной поправки для расследования преступлений, совершенных в ходе Революции достоинства.

"Я считаю, что в ней (поправке №318 – ред.) нет острой необходимости. Следователи ГБР со свежим взглядом и следователи Управления спецрасследований ГПУ, но в роли процессуальных руководителей, могли бы только добавить оперативности и эффективности в расследовании дел Майдана", – уверена она.

Президент Владимир Зеленский, а также руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия уже заявили, что спорная поправка к законопроекту "О Государственном бюро расследований" будет принята парламентом уже на этой пленарной неделе. Ряд депутатов монобольшинства публично пообещали поддержать голосование и призвали активистов прекратить голодовку.

Так или иначе, до вступления в силу изменений и завершения перевода следователей из прокуратуры в "майдановское подразделение" ГБР расследование "дел Майдана" останется заблокированным.

Прежде всего потому, что уголовные производства находятся в одном ведомстве, следователи, которые имеют право их расследовать, – в другом, а процесс коммуникации между ответственными сотрудниками ГПУ и ГБР максимально осложнен из-за тотального недоверия.

Для "фактовых" дел, в которых не установлены подозреваемые, это промедление, скорее всего, не будет иметь катастрофических последствий. Но они могут стать необратимыми для производств, в которых лицам уже предъявлены подозрения и истекают сроки досудебного расследования.

Одним из таких дел, по словам источника в ГПУ, является процесс против бывшего снайпера спецназа "Омега" Дмитрия Хмеля, подозреваемого в убийстве активиста Евромайдана 20 февраля 2014 года на улице Институтской в центре Киева.