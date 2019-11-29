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Дела Майдана: Рада рассмотрит изменения в закон о ГБР 3 декабря

Новости » Политика     29.11.2019 - 17:11
Дела Майдана: Рада рассмотрит изменения в закон о ГБР 3 декабря
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Этот вопрос будет первым на повестке дня

Верховная рада Украины 3 декабря рассмотрит изменения в закон о Государственном бюро расследований, необходимые для продолжения следствия по делам Майдана. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время участия в торжественных мероприятиях по случаю Дня работников прокуратуры.

По словам президента, вопрос об изменениях в закон о ГБР во время заседания парламента во вторник будет стоять первыми в повестке дня.

"Отдельно замечу, что 3 декабря первым вопросом на повестке дня Верховной рады Украины будут очень важные изменения в закон о Государственном бюро расследований. Никто не позволит сливать дела Майдана", - сказал Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня работников прокуратуры.

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня работников прокуратуры.

Опубликовано Офис Президента Украины Пятница, 29 ноября 2019 г.

Как известно, на прошлой неделе все текущие дела о преступлениях на Майдане в 2013-2014 годах были фактически прекращены, когда большинство дел были переданы из Генеральной прокуратуры в Государственном бюро расследований. В то же время ни одному конкретному подразделению ГБР не было поручено заниматься расследованиями на Майдане.

РБК-Украина писало, что профильный комитет Верховной рады Украины 27 ноября поддержал новую редакцию правкок о переводе в ГБР следователей и прокуроров, которые расследовали в генеральной прокуратуре дела Майдана.

РБК-Украина писало, что Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала украинскую власть не останавливать расследование по делам Майдана.

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