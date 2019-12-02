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Отдел по делам Майдана в ГБР возглавил следователь из Луганской области

Новости » Политика     02.12.2019 - 17:36
Отдел по делам Майдана в ГБР возглавил следователь из Луганской области
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Павел Никульников стал временно и.о. начальника отдела

Временно исполняющим обязанности начальника отдела Госбюро расследований (ГБР) по делам Майдана стал бывший полицейский из Луганской области Павел Никульников. Об этом говорится в ответе ГБР на запрос РБК-Украина.

В Госбюро расследований отметили, что в управлении по расследованию военных преступлений создан отдел для расследования "майдановских" преступлений. В подразделении работают 13 следователей, а временно исполняющим обязанности назначен Павел Никульников.

Отдел по делам Майдана в ГБР возглавил следователь из Луганской области

Фото: ответ на запрос

Отдел по делам Майдана в ГБР возглавил следователь из Луганской области

Фото: Павел Никульников (facebook.com/pnikulnikov1)

Отметим, Никульников до конца 2018 года был начальником следственного отдела в Станично-Луганском районе, а затем перешел на работу в ГБР.

Также Бюро сообщает, что по состоянию на 29 ноября ни одно уголовное производство так и не было передано из Генеральной прокуратуры в "майдановское подразделение" ГБР.

Подробнее о том, как будут расследоваться дела Майдана в этой структуре, читайте в материале РБК-Украина 3 декабря.

Напомним, ранее сообщалось, что комитет Рады поддержал перевод в ГБР прокуроров по делам Майдана.

Ранее также стало известно, что ГПУ решает вопрос о проведении следственных экспериментов по делам Майдана.

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