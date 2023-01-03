Остання команда баскетбольної Суперліги призначила нового керманича

Артем Сліпенчук – новий коуч черкащан. Під його керівництвом "Мавпи" 3 січня відновили тренування перед домашнім баблом Суперліги.

Екс-керманич аутсайдера Ступенчук залишиться в структурі команди та працюватиме в тренерському штабі молодшого колеги. Сліпенчук раніше працював головним тренером "Кривбаса" та збірної України U-20. Перед тим новий коуч "Черкаських Мавп" працював асистентом Айнарса Багатскіса в "Київ-Баскеті".

Черкащани провалили старт сезону 2022/23. "Мавпи" здобули лише одну перемогу за 12 матчів Суперліги – над "Говерлою" у листопаді. Сьома-восьма команди першості – "Старий Луцьк" і "Запоріжжя" – здобули по дві перемоги. 10 січня "Черкаські Мавпи" зустрінуться якраз із "Говерлою".

Перед Новим роком столичний "Будівельник" підписав оборонця Зотова з ризького ВЕФа. Досвідчений виконавець збірної України гратиме за "гладіаторів" на правах оренди. У новій-старій команді плеймейкер обрав 45-й номер.