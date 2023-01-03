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Остання команда баскетбольної Суперліги призначила нового керманича

Фото: Артем Сліпенчук у колі підопічних у "Кривбасі" (facebook.com/ZPbasket)
Автор: Антон Федорців

Керівництво "Черкаських Мавп" наважилося на кадрові зміни після невдалої "осінньої" частини чемпіонату України. З посади головного тренера пішов Георгій Ступенчук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Артем Сліпенчук – новий коуч черкащан. Під його керівництвом "Мавпи" 3 січня відновили тренування перед домашнім баблом Суперліги.

Екс-керманич аутсайдера Ступенчук залишиться в структурі команди та працюватиме в тренерському штабі молодшого колеги. Сліпенчук раніше працював головним тренером "Кривбаса" та збірної України U-20. Перед тим новий коуч "Черкаських Мавп" працював асистентом Айнарса Багатскіса в "Київ-Баскеті".

Черкащани провалили старт сезону 2022/23. "Мавпи" здобули лише одну перемогу за 12 матчів Суперліги – над "Говерлою" у листопаді. Сьома-восьма команди першості – "Старий Луцьк" і "Запоріжжя" – здобули по дві перемоги. 10 січня "Черкаські Мавпи" зустрінуться якраз із "Говерлою".

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