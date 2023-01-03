Последняя команда баскетбольной Суперлиги назначила нового наставника

Артем Слипенчук – новый коуч черкасчан. Под его руководством "Мавпы" 3 января возобновили тренировки перед домашним баблом Суперлиги.

Экс-наставник аутсайдера Ступенчук останется в структуре команды и будет работать в тренерском штабе младшего коллеги. Слипенчук ранее работал главным тренером "Кривбасса" и сборной Украины U-20. До этого новый коуч "Черкасских Мавп" работал ассистентом Айнарса Багатскиса в "Киев-Баскете".

Черкасчане провалили старт сезона 2022/23. "Мавпы" одержали лишь одну победу в 12-ти матчах Суперлиги – над "Говерлой" в ноябре. Седьмая-восьмая команды первенства – "Старый Луцк" и "Запорожье" – одержали по две победы. 10 января "Черкасские Мавпы" встретятся как раз с "Говерлой".

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