"Будівельник" повернув до команди оборонця збірної України

Український плеймейкер Віталій Зотов відновить виступи в складі столичного "Будівельника". Донедавна він грав у Латвійсько-естонській баскетбольній лізі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

25-річний українець змінив ризький ВЕФ на лави "гладіаторів". Вітчизняний гранд орендував розігруючого оборонця.

Зотов раніше захищав кольори "Будівельника" в 2014-2017 рр. Із киянами він здобув Кубок України та став чемпіоном під керівництвом Володимира Коваля. У складі "гладіаторів" плеймейкер виступатиме під звичним 45-м номером.

Пізніше він виступав за "Миколаїв", "Хімік" і "Дніпро". До Латвії перебрався після зупинки чемпіонату України внаслідок повномасштабної агресії РФ. Середні цифри в Латвійсько-естонській баскетбольній лізі в сезоні 2022/23 – 5.2 очок, 2 передачі, 2 передачі, 1 перехоплення.

"Будівельник" у нинішньому сезоні змагається на кількох фронтах. Зокрема, у січні Зотов матиме нагоду вдруге дебютувати за киян у Європейській Північній баскетбольній лізі, Кубку Європи ФІБА чи Балканській лізі.

Цьогоріч новачок "гладіаторів" вперше зіграв на Євробаскеті. У складі збірної України він не був основним, але допоміг національній команді вийти до 1/8 фіналу першості. Там "синьо-жовті" програли Польщі (86:94).