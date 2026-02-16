Останній тиждень перед Великим постом: що дозволено на Масляну, а що вже під забороною

Що з постом на цьому тижні й чого їсти вже не можна

Українцям нагадали, що тиждень сирний (або масляний) у церковному календарі визначений як загальниця. Тобто на цьому тижні немає посту:

в середу;

у п'ятницю.

Водночас у ПЦУ повідомили, що "м'яса вже не споживають".

Це пов'язано з тим, що Сирна седмиця розпочалася з Неділі м'ясопусної.

Тим часом завершиться Масляна Неділею сиропусною (Прощеною), коли також "відпускаються" зі столу (тобто добровільно вірянами не вживаються аж до Пасхи):

молочні продукти;

яйця.

Масляна - останній тиждень перед Великим постом (інфографіка: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Масляна перед Великим постом: чим важливий цей час

Згідно з інформацією ПЦУ, для вірян Сирна седмиця (останній підготовчий тиждень до подвигу Великого посту) - найкращий час для:

примирення;

покаяння;

доброго спілкування з близькими, рідними, друзями.

Крім того, це - гарна нагода для допомоги:

нужденним;

самотнім;

хворим;

постраждалим від війни.

"Всім, хто потребує нашої підтримки, уваги, турботи", - уточнили у ПЦУ.

Сирний тиждень в Україні: богослужбові особливості

Насамкінець у ПЦУ повідомили, що існують й певні богослужбові особливості цього тижня:

під час Сирної седмиці вже не звершується Таїнство вінчання ;

; у середу й п'ятницю не звершується Божественна літургія;

починаючи з середи, служби відправляються подібно до великопостових;

наприкінці вечірні у середу вперше виголошується одна з головних великопісних покаянних молитов - преподобного Єфрема Сиріна;

- преподобного Єфрема Сиріна; у суботу - перед Прощеною неділею - Церква згадує пам'ять усіх преподобних отців, котрі від найдавніших часів праведно провели своє життя (таким чином Церква зміцнює нас на духовні подвиги прикладом святих подвижників).

"А завершується Сирний тиждень Неділею сиропусною, Прощеною, заговинами на Великий піст. Нехай благодать Святого Духа буде всім нам на поміч у подвигах жертовності та милосердя напередодні та в час Великого посту. Слава Ісусу Христу", - підсумували у ПЦУ.

