Останній тиждень перед Великим постом: що дозволено на Масляну, а що вже під забороною

Сьогодні, 16 лютого, розпочався останній підготовчий тиждень перед Великим постом - Сирна седмиця або Масляна. Тож ПЦУ нагадала українцям про важливі церковні обмеження, правила й традиції у цей період.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Православної Церкви України (ПЦУ) у Facebook.
Читайте також: Від Масляної до Великодня 2026: ПЦУ нагадала, коли Великий піст і які дати найважливіші
Українцям нагадали, що тиждень сирний (або масляний) у церковному календарі визначений як загальниця. Тобто на цьому тижні немає посту:
Водночас у ПЦУ повідомили, що "м'яса вже не споживають".
Це пов'язано з тим, що Сирна седмиця розпочалася з Неділі м'ясопусної.
Тим часом завершиться Масляна Неділею сиропусною (Прощеною), коли також "відпускаються" зі столу (тобто добровільно вірянами не вживаються аж до Пасхи):
Згідно з інформацією ПЦУ, для вірян Сирна седмиця (останній підготовчий тиждень до подвигу Великого посту) - найкращий час для:
Крім того, це - гарна нагода для допомоги:
"Всім, хто потребує нашої підтримки, уваги, турботи", - уточнили у ПЦУ.
Насамкінець у ПЦУ повідомили, що існують й певні богослужбові особливості цього тижня:
"А завершується Сирний тиждень Неділею сиропусною, Прощеною, заговинами на Великий піст. Нехай благодать Святого Духа буде всім нам на поміч у подвигах жертовності та милосердя напередодні та в час Великого посту. Слава Ісусу Христу", - підсумували у ПЦУ.
Нагадаємо, раніше у ПЦУ розповіли, чи правдиве твердження про те, що "у великі свята не можна розпочинати нових справ".
Крім того, у ПЦУ розвінчали поширений міф про людську долю та пояснили, коли та як просити благословення у священника.
Читайте також про всі найважливіші для українців дати у лютому 2026 року за чинним церковним календарем.