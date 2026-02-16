Последняя неделя перед Великим постом: что разрешено на Масленицу, а что уже под запретом

Сегодня, 16 февраля, началась последняя подготовительная неделя перед Великим постом - Сырная седмица или Масленица. Поэтому ПЦУ напомнила украинцам о важных церковных ограничениях, правилах и традициях в этот период.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Православной Церкви Украины (ПЦУ) в Facebook.
Украинцам напомнили, что неделя сырная (или масленичная) в церковном календаре определена как сплошная. То есть на этой неделе нет поста:
В то же время в ПЦУ сообщили, что "мяса уже не потребляют".
Это связано с тем, что Сырная седмица началась с Недели мясопустной.
Между тем завершится Масленица Неделей сыропустной (Прощеной), когда также "отпускаются" со стола (то есть добровольно верующими не употребляются вплоть до Пасхи):
Согласно информации ПЦУ, для верующих Сырная седмица (последняя подготовительная неделя до подвига Великого поста) - лучшее время для:
Кроме того, это - хороший повод для помощи:
"Всем, кто нуждается в нашей поддержке, внимании, заботе", - уточнили в ПЦУ.
В завершение в ПЦУ сообщили, что существуют и определенные богослужебные особенности этой недели:
"А завершается Сырная неделя Неделей сыропустной, Прощеной, заговеньями на Великий пост. Пусть благодать Святого Духа будет всем нам в помощь в подвигах жертвенности и милосердия накануне и во время Великого поста. Слава Иисусу Христу", - подытожили в ПЦУ.
