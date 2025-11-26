ua en ru
Ср, 26 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

За останній тиждень моя команда досягла величезного прогресу щодо припинення війни, - Трамп

Середа 26 листопада 2025 06:30
UA EN RU
За останній тиждень моя команда досягла величезного прогресу щодо припинення війни, - Трамп Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що за останній тиждень його команда досягла величезного прогресу в питанні припинення війни між Україною та РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост в соцмережі Truth.

"Протягом минулого тижня моя команда досягла величезного прогресу у справі припинення війни між Росією та Україною (війни, яка НІКОЛИ б не почалася, якби я був президентом!)" - написав глава Білого дому.

Він також наголосив на тому, що минулого місяця у цій війні загинуло 25 тисяч солдатів. Трамп також заявив, що початковий мирний план із 28 пунктів, розроблений Сполученими Штатами, був доопрацьований за участю обох сторін, і залишилося лише кілька пунктів розбіжностей.

"Сподіваючись завершити цей мирний план, я доручив своєму спеціальному посланнику Стіву Віткоффу зустрітися з президентом Путіним у Москві, і водночас секретар армії Ден Дрісколл зустрінеться з українцями", - написав Трамп.

За його словами, щодо результатів переговорів з російською стороною він буде проінформований разом зі своєю командою - держсекретарем США Марко Рубіо, міністром війни Пітом Гегсетом та іншими вагомими особами на політичній арені Штатів.

Також Трамп висловив сподівання щодо зустрічі з лідерами Україні та РФ, однак за однієї умови - якщо мирний план буде на фінішній прямій.

"Я сподіваюся на зустріч з президентом Зеленським та президентом Путіним найближчим часом, але ТІЛЬКИ тоді, коли угода про припинення цієї війни буде ОСТАТОЧНОЮ або на завершальній стадії", - підсумував американський лідер.

Мирний план США

Як відомо, напередодні Дональд Трамп заявив, що Стів Віткофф проведе переговори з Володимиром Путіним у Москві, а міністр армії Ден Дрісколл - з українською стороною, щоб просунути узгодження мирного плану між США, Україною і Росією.

Що стосується просування за так званим мирним планом США, днями українська сторона, європейці та американські представники провели переговори в Женеві. У результаті, як повідомляли ЗМІ, замість 28 пунктів плану залишили 19.

Нібито виключили з мирного плану, зокрема, територіальні поступки РФ і скорочення чисельності української армії.

Щодо реакції РФ на мирний план, в Кремлі заявили, що не приймуть його, якщо в документі не будуть передбачені умови, озвучені Путіним на Алясці, коли він зустрічався з Трампом 15 серпня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Володимир Путін Дональд Трамп мирний план США
Новини
Трамп заперечує, що встановлював дедлайн для укладення "мирної угоди" щодо України
Трамп заперечує, що встановлював дедлайн для укладення "мирної угоди" щодо України
Аналітика
Ультиматум Трампа і 28 пунктів: що насправді відбувається з мирним планом для України
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Ультиматум Трампа і 28 пунктів: що насправді відбувається з мирним планом для України