За последнюю неделю моя команда достигла огромного прогресса по прекращению войны, - Трамп

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что за последнюю неделю его команда достигла огромного прогресса в вопросе прекращения войны между Украиной и РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Truth.

"В течение прошлой недели моя команда достигла огромного прогресса в деле прекращения войны между Россией и Украиной (войны, которая НИКОГДА бы не началась, если бы я был президентом!)" - написал глава Белого дома.

Он также отметил, что в прошлом месяце в этой войне погибло 25 тысяч солдат. Трамп также заявил, что первоначальный мирный план из 28 пунктов, разработанный Соединенными Штатами, был доработан с участием обеих сторон, и осталось лишь несколько пунктов разногласий.

"Надеясь завершить этот мирный план, я поручил своему специальному посланнику Стиву Уиткоффу встретиться с президентом Путиным в Москве, и в то же время секретарь армии Дэн Дрисколл встретится с украинцами", - написал Трамп.

По его словам, о результатах переговоров с российской стороной он будет проинформирован вместе со своей командой - госсекретарем США Марко Рубио, министром войны Питом Хегсетом и другими весомыми лицами на политической арене Штатов.

Также Трамп выразил надежду на встречу с лидерами Украины и РФ, однако при одном условии - если мирный план будет на финишной прямой.

"Я надеюсь на встречу с президентом Зеленским и президентом Путиным в ближайшее время, но ТОЛЬКО тогда, когда соглашение о прекращении этой войны будет ОСТАТОЧНЫМ или на завершающей стадии", - подытожил американский лидер.