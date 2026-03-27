Останній теплий день: синоптик зробила попередження на сьогодні перед зміною погоди

07:00 27.03.2026 Пт
2 хв
Незабаром в Україну увірветься холодна погода
aimg Ірина Глухова
Фото: синоптик дала прогноз погоди на 27 березня (Віталій Носач, РБК-Україна)

Сьогодні, 27 березня, в Україні ще збережеться доволі тепла погода і переважно без опадів. Проте це останній день перед суттєвим похолоданням.

Погода в Україні

Як зазначили Діденко, у п'ятницю завершується особливо теплий період і скоро розпочнеться похолодання. За словами синоптика, сьогодні в Україні буде доволі тепло.

Максимальна температура повітря становитиме +12…+18 градусів. Дещо прохолодніше буде на сході - у Харківській, Сумській та Полтавській областях, де очікується +8…+11 градусів.

Дощі можливі місцями у східній частині країни, тоді як на більшості території істотних опадів не прогнозується.

Погода у Києві

У Києві сьогодні опади малоймовірні. Вдень температура повітря підніметься приблизно до +15 градусів.

"Надалі ще теплі осередки пробуватимуть затриматися, проте все ж похолодання - не за горами. Грійтеся на здоров`я", - зазначила синоптик.

Погода у березні

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про різку зміну погоди вже з 28 березня. Зокрема, у суботу очікується зниження температури, а в Карпатах зростає ризик сходу лавин.

Окремо Укргідрометцентр оголосив попередження для гірських районів. Через відлигу на високогір’ї Закарпатської області прогнозується значна сніголавинна небезпека - 3-й рівень.

Також РБК-Україна оприлюднило детальний прогноз погоди з картами до кінця тижня.

Як саме дивує березень українців у 2026 році - читайте у матеріалі РБК-Україна.

