Останній теплий день: синоптик зробила попередження на сьогодні перед зміною погоди

Погода в Україні

Як зазначили Діденко, у п'ятницю завершується особливо теплий період і скоро розпочнеться похолодання. За словами синоптика, сьогодні в Україні буде доволі тепло.

Максимальна температура повітря становитиме +12…+18 градусів. Дещо прохолодніше буде на сході - у Харківській, Сумській та Полтавській областях, де очікується +8…+11 градусів.

Дощі можливі місцями у східній частині країни, тоді як на більшості території істотних опадів не прогнозується.

Погода у Києві

У Києві сьогодні опади малоймовірні. Вдень температура повітря підніметься приблизно до +15 градусів.

"Надалі ще теплі осередки пробуватимуть затриматися, проте все ж похолодання - не за горами. Грійтеся на здоров`я", - зазначила синоптик.