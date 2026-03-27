Общество Образование Деньги Изменения Экология

Последний теплый день: синоптик сделала предупреждение на сегодня перед изменением погоды

07:00 27.03.2026 Пт
2 мин
Вскоре в Украину ворвется холодная погода
aimg Ірина Глухова
Фото: синоптик дала прогноз погоды на 27 марта (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сегодня, 27 марта, в Украине еще сохранится довольно теплая погода и преимущественно без осадков. Однако это последний день перед существенным похолоданием.

Погода в Украине

Как отметили Диденко, в пятницу завершается особенно теплый период и скоро начнется похолодание. По словам синоптика, сегодня в Украине будет довольно тепло.

Максимальная температура воздуха составит +12...+18 градусов. Несколько прохладнее будет на востоке - в Харьковской, Сумской и Полтавской областях, где ожидается +8...+11 градусов.

Дожди возможны местами в восточной части страны, тогда как на большинстве территории существенных осадков не прогнозируется.

Погода в Киеве

В Киеве сегодня осадки маловероятны. Днем температура воздуха поднимется примерно до +15 градусов.

"В дальнейшем еще теплые очаги будут пробовать задержаться, однако все же похолодание - не за горами. Грейтесь на здоровье", - отметила синоптик.

Погода в марте

Напомним, ранее синоптики предупреждали о резком изменении погоды уже с 28 марта. В частности, в субботу ожидается снижение температуры, а в Карпатах возрастает риск схода лавин.

Отдельно Укргидрометцентр объявил предупреждение для горных районов. Из-за оттепели на высокогорье Закарпатской области прогнозируется значительная снеголавинная опасность - 3-й уровень.

Также РБК-Украина обнародовало подробный прогноз погоды с картами до конца недели.

Как именно удивляет март украинцев в 2026 году - читайте в материале РБК-Украина.

