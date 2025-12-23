Останній шанс на "Зимову тисячу". Українцям нагадали про крайній термін подачі заявок

Українці мають змогу подати заяву на отримання виплати "Зимова 1 000" до 24 грудня включно. Зареєструвати її можна швидко через застосунок "Дія".
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Дії" у Telegram.
За час дії програми "Зимова 1 000" нею скористалися понад 17 мільйонів українців. Більшість із них уже отримали виплати на картку Національного кешбеку.
Виплата доступна для всіх українців, які перебувають на території України. Також батьки можуть подати заяву за своїх неповнолітніх дітей - застосунок "Дія" автоматично підтягне свідоцтво про народження.
Отримані кошти можна спрямувати на:
Подати заяву можна швидко та без черг у застосунку "Дія". Водночас українців закликають не відкладати подачу на останній день, адже термін участі у програмі спливає вже 24 грудня.
Проект реалізується Міністерством соціальної політики України. Учасниками програми є АТ "Укрпошта", технічний адміністратор інформаційної системи, фізичні особи, розрахунковий банк та уповноважені банки.
