Останній шанс на "Зимову тисячу". Українцям нагадали про крайній термін подачі заявок

Скільки українців уже скористалися програмою

За час дії програми "Зимова 1 000" нею скористалися понад 17 мільйонів українців. Більшість із них уже отримали виплати на картку Національного кешбеку.

Хто може подати заяву

Виплата доступна для всіх українців, які перебувають на території України. Також батьки можуть подати заяву за своїх неповнолітніх дітей - застосунок "Дія" автоматично підтягне свідоцтво про народження.

На що можна витратити кошти

Отримані кошти можна спрямувати на:

донати Силам оборони України;

оплату комунальних послуг;

придбання продуктів;

купівлю ліків;

книги;

поштові послуги.

Як подати заявку

Подати заяву можна швидко та без черг у застосунку "Дія". Водночас українців закликають не відкладати подачу на останній день, адже термін участі у програмі спливає вже 24 грудня.

Проект реалізується Міністерством соціальної політики України. Учасниками програми є АТ "Укрпошта", технічний адміністратор інформаційної системи, фізичні особи, розрахунковий банк та уповноважені банки.