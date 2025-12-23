Последний шанс на "Зимнюю тысячу". Украинцам напомнили о крайнем сроке подачи заявок

Украинцы могут подать заявление на получение выплаты "Зимняя 1 000" до 24 декабря включительно. Зарегистрировать его можно быстро через приложение "Дія".
За время действия программы "Зимняя 1 000" ею воспользовались более 17 миллионов украинцев. Большинство из них уже получили выплаты на карту Национального кэшбэка.
Выплата доступна для всех украинцев, которые находятся на территории Украины. Также родители могут подать заявление за своих несовершеннолетних детей - приложение "Дія" автоматически подтянет свидетельство о рождении.
Полученные средства можно направить на:
Подать заявление можно быстро и без очередей в приложении "Дія". В то же время украинцев призывают не откладывать подачу на последний день, ведь срок участия в программе истекает уже 24 декабря.
Проект реализуется Министерством социальной политики Украины. Участниками программы являются АО "Укрпочта", технический администратор информационной системы, физические лица, расчетный банк и уполномоченные банки.
