Последний шанс на "Зимнюю тысячу". Украинцам напомнили о крайнем сроке подачи заявок

Сколько украинцев уже воспользовались программой

За время действия программы "Зимняя 1 000" ею воспользовались более 17 миллионов украинцев. Большинство из них уже получили выплаты на карту Национального кэшбэка.

Кто может подать заявление

Выплата доступна для всех украинцев, которые находятся на территории Украины. Также родители могут подать заявление за своих несовершеннолетних детей - приложение "Дія" автоматически подтянет свидетельство о рождении.

На что можно потратить средства

Полученные средства можно направить на:

донаты Силам обороны Украины;

оплату коммунальных услуг;

приобретение продуктов;

покупку лекарств;

книги;

почтовые услуги.

Как подать заявку

Подать заявление можно быстро и без очередей в приложении "Дія". В то же время украинцев призывают не откладывать подачу на последний день, ведь срок участия в программе истекает уже 24 декабря.

Проект реализуется Министерством социальной политики Украины. Участниками программы являются АО "Укрпочта", технический администратор информационной системы, физические лица, расчетный банк и уполномоченные банки.