Останній шанс стати студентом у 2025 році: скільки ще триватиме вступна кампанія

В Україні добігає кінця вступна кампанія на бакалавра, медичного магістра та до коледжів. Абітурієнти, які ще не подали документи, мають останній шанс зробити це до 20 жовтня.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Освіта.ua.
До 20 жовтня триває додатковий набір на контрактну форму навчання у вишах та коледжах, які проводять набір абітурієнтів. Подати заяву можна онлайн через електронні кабінети вступників, після чого їх робота буде припинена.
Після цієї дати вступна кампанія 2025 року завершиться остаточно.
У виші приймають вступників на основі результатів тестів, співбесід або творчих конкурсів. У коледжах - на основі співбесіди чи мотиваційного листа, який оцінюють за затвердженими критеріями.
Деталі та правила прийому опубліковані на сайтах навчальних закладів.
Станом на початок жовтня студентами стали 70 тисяч бюджетників і понад 129 тисяч контрактників.
Таким чином, до 20 жовтня всі, хто хоче розпочати навчання цього року, ще можуть скористатися останньою можливістю подати документи.
Нагадаємо, у рейтинг World University Rankings 2026 від Times Higher Education увійшли 22 українські університети - на п’ять більше, ніж торік. Найвищу позицію знову посів Сумський державний університет, який залишився серед провідних вишів світу. Світовий рейтинг очолив Оксфордський університет, друге місце посів MIT, третє - Принстон і Кембридж. Лідером за кількістю вишів у списку залишаються США, на другому місці - Індія.
РБК-Україна раніше писало, що в Україні понад 300 університетів цього року набрали менше тисячі першокурсників. З 379 вишів лише 48 отримали понад тисячу заяв, а 232 університети - менше ніж 200 вступників. Найменше студентів - у приватних навчальних закладах. У МОН заявили, що ці дані стануть підставою для реформи системи вищої освіти та оптимізації мережі вишів.