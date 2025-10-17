Останній шанс стати студентом у 2025 році: скільки ще триватиме вступна кампанія

Хто ще може вступити

До 20 жовтня триває додатковий набір на контрактну форму навчання у вишах та коледжах, які проводять набір абітурієнтів. Подати заяву можна онлайн через електронні кабінети вступників, після чого їх робота буде припинена.

Після цієї дати вступна кампанія 2025 року завершиться остаточно.

Як відбувається вступ

У виші приймають вступників на основі результатів тестів, співбесід або творчих конкурсів. У коледжах - на основі співбесіди чи мотиваційного листа, який оцінюють за затвердженими критеріями.

Деталі та правила прийому опубліковані на сайтах навчальних закладів.

Скільки вже зараховано

Станом на початок жовтня студентами стали 70 тисяч бюджетників і понад 129 тисяч контрактників.

Таким чином, до 20 жовтня всі, хто хоче розпочати навчання цього року, ще можуть скористатися останньою можливістю подати документи.