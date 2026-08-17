Останній шанс скласти ЄВІ-2026: сьогодні завершується реєстрація на спецсесію

Головне: Дедлайн реєстрації: 17 серпня - останній день для подання документів на спеціально організовану сесію ЄВІ.

17 серпня - останній день для подання документів на спеціально організовану сесію ЄВІ. Хто може взяти участь: Вступники, які не реєструвалися раніше, не з'явилися на основну сесію або прагнуть покращити свої бали для вступу у 2026 році.

Вступники, які не реєструвалися раніше, не з'явилися на основну сесію або прагнуть покращити свої бали для вступу у 2026 році. Як зареєструватися: Необхідно звернутися до приймальної комісії ЗВО, подати копії документів, вказати місто проведення та отримати екзаменаційний листок.

Необхідно звернутися до приймальної комісії ЗВО, подати копії документів, вказати місто проведення та отримати екзаменаційний листок. Вартість та оплата: Участь платна - 1 578 гривень. Сплатити послугу потрібно до 20 серпня, інакше реєстрацію скасують.

Участь платна - 1 578 гривень. Сплатити послугу потрібно до 20 серпня, інакше реєстрацію скасують. Дати проведення: Запрошення з'являться в кабінетах до 7 вересня, самі іспити пройдуть 11-13 вересня.

Хто може взяти участь

На спецсесію можуть зареєструватися вступники, які:

не реєструвалися для участі в ЄВІ;

були зареєстровані, але не прийшли на іспит;

хочуть покращити свій результат та використати додаткову можливість для вступу у 2026 році.

Для реєстрації потрібно звернутися до приймальної комісії закладу вищої освіти та подати скановані копії необхідних документів.

Під час заповнення заяви-анкети також потрібно вказати населений пункт в Україні, де вступник планує складати іспит.

Після реєстрації приймальна комісія видасть екзаменаційний листок із номером та PIN-кодом для входу до "Кабінету учасника вступних випробувань" на сайті УЦОЯО.

Скільки коштує участь

Спецсесія ЄВІ проводиться за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Вартість участі становить 1578 гривень. Оплатити послугу потрібно до 20 серпня. У разі несплати реєстрацію скасують, а екзаменаційний листок стане недійсним.

Коли відбудеться спецсесія

Зареєстровані вступники до 7 вересня отримають у своїх кабінетах запрошення на тестування.

Сам іспит відбудеться 11-13 вересня, а результати за шкалою 100-200 балів мають оприлюднити до 21 вересня.

Водночас у межах спецсесії не проводитимуть єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) та єдине вступне випробування (ЄВВ).