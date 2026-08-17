Последний шанс сдать ЕВЭ-2026: сегодня завершается регистрация на спецсессию

Сегодня, 17 августа, - последний день регистрации на специально организованную сессию единого вступительного экзамена (ЕВЭ). Дополнительный шанс сдать тест получили поступающие, которые не сдавали ЕВЭ или хотят улучшить свой результат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).
Главное:
На спецсессию могут зарегистрироваться поступающие, которые:
Для регистрации нужно обратиться в приемную комиссию высшего учебного заведения и подать сканированные копии необходимых документов.
При заполнении заявления-анкеты также нужно указать населенный пункт в Украине, где поступающий планирует сдавать экзамен.
После регистрации приемная комиссия выдаст экзаменационный лист с номером и PIN-кодом для входа в "Кабинет участника вступительных испытаний" на сайте УЦОКО.
Спецсессия ЕВЭ проводится на средства физических и/или юридических лиц.
Стоимость участия составляет 1578 гривен. Оплатить услугу нужно до 20 августа. В случае неуплаты регистрацию отменят, а экзаменационный лист станет недействительным.
Зарегистрированные поступающие до 7 сентября получат в своих кабинетах приглашение на тестирование.
Сам экзамен состоится 11-13 сентября, а результаты по шкале 100-200 баллов должны обнародовать до 21 сентября.
В то же время, в рамках спецсессии не будут проводить единое профессиональное вступительное испытание (ЕПВИ) и единое вступительное испытание (ЕВИ).
Ранее РБК-Украина рассказывало о поступлении в магистратуру в 2026 году. Прием заявлений начался 7 августа и продлится до 18:00 22 августа через электронные кабинеты абитуриентов. Абитуриенты могут подать до 10 заявлений, из которых не более пяти - на бюджет, а первые рекомендации по государственному заказу должны появиться до 25 августа.
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