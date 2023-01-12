В піку Пригожину і силовикам: ISW пояснили причини призначення Герасимова
Призначення Валерія Герасимова командувачем окупаційних військ, ймовірно, є частково політичним рішенням. Таким чином президент РФ Володимир Путін хоче послабити владу силовиків, фаворитом яких був Сергій Суровкін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики стверджують, що Міноборони Росії та силовики, найбільше представлені власником ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним, мали протилежні погляди на методи ведення війни в Україні.
"Пригожин з кінця 2022 все частіше критикує ведення війни Мінобороною Росії. Ігор Гіркін, колишній командувач російськими бойовиками на Донбасі і відомий блогер, дав зрозуміти, що підтримає усунення президента Росії Володимира Путіна з посади, у своїй прямій критиці Путіна 10 січня”, - пишуть в ISW.
Аналітики додають, що Суровкін був улюбленцем публіки Пригожина і суперником міністра оборони Росії Сергія Шойгу.
"Підвищення Герасимова, ймовірно, частково є політичним кроком, спрямованим на ослаблення впливу силовиків, що виступають проти МО, і сигнал для Пригожина та інших людей зменшити свою критику МО", - пишуть аналітики.
При цьому, в ISW вважають, що такий крок може спонукати фракцію силовиків ще більше розділити російський інформаційний простір.
Ключові висновки
- Міністерство оборони Росії (МО) оголосило 11 січня, що начальник Генерального штабу генерал армії Валерій Герасимов обійме посаду командувача ОУВ у рамках масштабної перестановки у структурі російського командування для війни в Україні.
- Призначення Герасимова, мабуть, зумовлено намірами на рішучі військові дії Росії в 2023 році.
- Піднесення Герасимова і Міноборони Росії над Суровікіним, фаворитом Пригожина і угруповання силовиків , також, цілком імовірно, було частково політичним рішенням відновити першість Міноборони Росії у російській боротьбі за владу.
- Герасимов, швидше за все, керуватиме дезорганізованою командною структурою, яка страждатиме від постійних, постійних і самопідкріплюваних невдач, які він значною мірою призвів у своїй початковій ролі до вторгнення в Україну.
- Нездатність російської оборонно-промислової бази вирішити проблему нестачі боєприпасів, ймовірно, завадить російським військам вести наступальні операції на сході України 2023 року.
- Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що поновлення російської наступальної операції з Білорусі залишається малоймовірним.
- Російські війська ще не повністю захопили Соледар, незважаючи на недавні успіхи росіян, і можливе захоплення Соледара, це навряд чи дозволить російським військам захопити Бахмут.
- Повідомляється, що президент Росії Володимир Путін таємно і запобігливо помилував російських засуджених, які билися на боці групи "Вагнера" в Україні, що потенційно дало можливість "Вагнеру" безкарно діяти в театрі бойових дій.
- Російські сили продовжували обмежені контратаки в районі Сватового, а українські війська продовжували контрнаступальні операції в районі Кремінної та завдавали ударів по тилах у Луганській області.
- Заяви Росії про операції групи "Вагнера" та звичайних російських збройних сил у районі Соледара, ймовірно, відображають конкуруючі заяви про відповідальність за останні помітні тактичні успіхи Росії в Україні.
- Російські війська завдали наземних ударів по лінії фронту на Донеччині.
- Українські офіційні особи повідомили, що російські сили виводять ключові об'єкти та реструктуризують логістичні мережі на півдні України через українські удари.
- Міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив план модернізації оборонно-промислової бази Росії.
Нагадаємо, що Міноборони Росії призначило нового командувача окупаційних військ в Україні. Ним став начальник Генштабу ЗС РФ Герасимов Валерій Васильович.
Нагадаємо, що у жовтні Суровікіна призначили новим командувачем окупантами в Україні.
Вже через місяць Суровікін вирішив вивести російські війська з Херсону.
США намагалися перешкодити спробі українських військових ліквідувати начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова, коли він приїхав до зони бойових дій.
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