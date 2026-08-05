Последний день "пекла"? К какой погоде готовиться завтра и когда Украину накроют дожди
Погода в Украине в четверг, 6 августа, еще будет жаркой. Однако уже в ближайшее время синоптическая ситуация начнет меняться.
Подробнее о прогнозе на завтра и погодных изменениях в Украине позже, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- Остатки жары: 6 августа Украину накроют последние сутки тотальной жары - днем столбики термометров будут показывать около +35...+38°С, а ночью - держаться "тропические" показатели на уровне +20...+25°С.
- Изменение погоды: с 7-8 августа ожидается спад жары на 4-6°С и постепенное распространение кратковременных дождей с грозами, градом и шквалами (15-20 м/с) сначала на западные, северные, Винницкую и Черкасскую области, а 8 августа - на большую часть территории Украины.
- Как будет отходить "пекло": жара в западных областях начнет спадать уже 7 августа (до +24...+29°С), тогда как другим регионам еще придется потерпеть, хотя общая тенденция идет к более свежему воздуху (9 августа он может добраться даже до юга).
- Погода в Киеве: в столице 6 августа сохранится жаркая погода с дневной температурой +35...+37°С (местами до +39°С), не исключается "спонтанный" дождь, 7 августа градусы начнут "сбивать" грозовые ливни, 8 августа - температура снизится до +25...+27°С.
- Влияние на качество воздуха: местами в Киеве ухудшилось качество воздуха (на фоне жары и вражеских обстрелов), однако ветер и дожди могут ощутимо улучшить ситуацию.
Прогноз погоды на четверг, 6 августа
Согласно прогнозу специалистов Украинского гидрометеорологического центра, погода в Украине в течение 6 августа будет:
- преимущественно сухая;
- жаркая.
Ветер ожидается переменных направлений, со скоростью 3-8 м/с.
Столбики термометров могут подниматься:
- в ночные часы - до показателей "тропических" ночей, около +20...+25°С;
- в дневные часы - до показателей сильной жары, около +35…+38°С.
Тем временем метеоролог и синоптик Наталка Диденко сообщила, что "остался один день тотальной сильной жары".
"Это - завтра, 6 августа", - уточнила она в своем Facebook.
Под конец дня четверга, по ее словам, локальные дожди (местами) вероятны:
- на западе;
- на севере;
- в Винницкой области.
Особенности погоды в Украине 6 августа (инфографика: РБК-Украина)
Как изменится погода позже, 7-8 августа
Исходя из прогноза УкрГМЦ на ближайшие трое суток, позже осадков станет больше.
Так, кратковременные дожди и грозы, а днем - местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с вероятны:
- в пятницу, 7 августа - в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях;
- в субботу, 8 августа - на большей части территории страны.
Кроме того, ожидается понижение температуры на 4-6°С:
- 7 августа - в западных, Житомирской и Винницкой областях;
- 8 августа - по Украине (кроме юго-востока).
Прогноз погоды в Украине на 6-8 августа (скриншот: meteo.gov.ua)
По словам Диденко, жара в западных областях с 7 августа может спасть уже до +24...+29°С (хотя остальной территории Украины придется еще "потерпеть" сильную жару, около +30...+39°С).
"Но тенденция явно идет к более свежему воздуху", - подтвердила специалист.
Она уточнила, что 8 августа "жара ослабнет в большинстве областей", а уже в воскресенье, 9 августа - "уйдет даже из южной части".
К чему готовиться в Киеве и области
По территории Киева и Киевской области погода 6 августа (по данным УкрГМЦ) ожидается сухая и жаркая.
Ветер - переменных направлений, со скоростью 3-8 м/с.
Температура воздуха в ближайшую ночь:
- в Киеве +23...+25°С;
- по области +20...+25°С.
Температура воздуха днем:
- в Киеве +35...+37°С;
- по области +35...+38°С.
Диденко уточнила, что местами столбики термометров в городе днем могут показать завтра даже до +39°С.
При этом вечером 6 августа "есть вероятность в столице дождя".
7 августа, по ее словам, в Киеве еще жарко.
"Однако грозовые дожди начнут смывать высокие градусы - возможны сильные ливни, шквалы", - уточнила синоптик.
А уже 8 августа, по данным Диденко, дневная температура воздуха в Киеве может составлять около +25...+27°С.
График прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)
Почему дождь в Киеве может быть "спонтанным"
Несколько ранее Диденко рассказала, что дождь в Киеве в эти дни - "проявление излишеств в синоптической ситуации".
"То есть жара настолько провоцирует высокие воздушные массы, что они не выдерживают даже антициклональных указаний сухого воздуха и, не удержавшись, проливаются дождем", - объяснила она.
Речь идет, по ее словам, о "так называемых внутримассовых осадках" (характерном явлении для лета).
"Прогнозировать такие дожди - сложно. Потому что это часто возникает спонтанно и вопреки прогнозам уважаемых моделей. Поэтому более вероятны предупреждения за короткое время. Час, пару часов или даже полчаса", - поделилась эксперт.
Она напомнила также, что столица по всем показателям - в теплом (жарком) секторе и с "преобладающим влиянием антициклона".
Как осадки влияют на загрязнение воздуха
"Посреди такой лютой жары, после страшных обстрелов и пожаров от них, когда воздух заполнен вредными примесями, лучше... свою энергию пополнять радостью от неожиданного дождя", - считает Диденко.
Она добавила, что в ситуации, "когда возникают ужасные пожары из-за обстрелов россиян, дожди и ветер - это благо".
"Дождь очищает воздух. Ветер, возникающий при грозе, разгоняет нечисть из окружающей среды. И дожди... благо при условии чрезвычайной жары", - подытожила метеоролог.
Напомним, что утром среды, 5 августа, в некоторых районах Киева ощутимо ухудшилось качество воздуха. Местами зафиксировали "красный" уровень загрязнения.
На такую ситуацию повлияли, в частности, последствия очередной атаки РФ по Киеву и области (ведь местами возникли немалые пожары).
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