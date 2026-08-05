Последний день "пекла"? К какой погоде готовиться завтра и когда Украину накроют дожди

Погода в Украине в четверг, 6 августа, еще будет жаркой. Однако уже в ближайшее время синоптическая ситуация начнет меняться.

Подробнее о прогнозе на завтра и погодных изменениях в Украине позже, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное: Остатки жары : 6 августа Украину накроют последние сутки тотальной жары - днем столбики термометров будут показывать около +35...+38°С, а ночью - держаться "тропические" показатели на уровне +20...+25°С.

: 6 августа Украину накроют последние сутки тотальной жары - днем столбики термометров будут показывать около +35...+38°С, а ночью - держаться "тропические" показатели на уровне +20...+25°С. Изменение погоды : с 7-8 августа ожидается спад жары на 4-6°С и постепенное распространение кратковременных дождей с грозами, градом и шквалами (15-20 м/с) сначала на западные, северные, Винницкую и Черкасскую области, а 8 августа - на большую часть территории Украины.

: с 7-8 августа ожидается спад жары на 4-6°С и постепенное распространение кратковременных дождей с грозами, градом и шквалами (15-20 м/с) сначала на западные, северные, Винницкую и Черкасскую области, а 8 августа - на большую часть территории Украины. Как будет отходить "пекло" : жара в западных областях начнет спадать уже 7 августа (до +24...+29°С), тогда как другим регионам еще придется потерпеть, хотя общая тенденция идет к более свежему воздуху (9 августа он может добраться даже до юга).

: жара в западных областях начнет спадать уже 7 августа (до +24...+29°С), тогда как другим регионам еще придется потерпеть, хотя общая тенденция идет к более свежему воздуху (9 августа он может добраться даже до юга). Погода в Киеве : в столице 6 августа сохранится жаркая погода с дневной температурой +35...+37°С (местами до +39°С), не исключается "спонтанный" дождь, 7 августа градусы начнут "сбивать" грозовые ливни, 8 августа - температура снизится до +25...+27°С.

: в столице 6 августа сохранится жаркая погода с дневной температурой +35...+37°С (местами до +39°С), не исключается "спонтанный" дождь, 7 августа градусы начнут "сбивать" грозовые ливни, 8 августа - температура снизится до +25...+27°С. Влияние на качество воздуха: местами в Киеве ухудшилось качество воздуха (на фоне жары и вражеских обстрелов), однако ветер и дожди могут ощутимо улучшить ситуацию.

Прогноз погоды на четверг, 6 августа

Согласно прогнозу специалистов Украинского гидрометеорологического центра, погода в Украине в течение 6 августа будет:

преимущественно сухая;

жаркая.

Ветер ожидается переменных направлений, со скоростью 3-8 м/с.

Столбики термометров могут подниматься:

в ночные часы - до показателей "тропических" ночей, около +20...+25°С;

в дневные часы - до показателей сильной жары, около +35…+38°С.

Тем временем метеоролог и синоптик Наталка Диденко сообщила, что "остался один день тотальной сильной жары".

"Это - завтра, 6 августа", - уточнила она в своем Facebook.

Под конец дня четверга, по ее словам, локальные дожди (местами) вероятны:

на западе;

на севере;

в Винницкой области.

Особенности погоды в Украине 6 августа (инфографика: РБК-Украина)

Как изменится погода позже, 7-8 августа

Исходя из прогноза УкрГМЦ на ближайшие трое суток, позже осадков станет больше.

Так, кратковременные дожди и грозы, а днем - местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с вероятны:

в пятницу, 7 августа - в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях;

в субботу, 8 августа - на большей части территории страны.

Кроме того, ожидается понижение температуры на 4-6°С:

7 августа - в западных, Житомирской и Винницкой областях;

8 августа - по Украине (кроме юго-востока).

Прогноз погоды в Украине на 6-8 августа (скриншот: meteo.gov.ua)

По словам Диденко, жара в западных областях с 7 августа может спасть уже до +24...+29°С (хотя остальной территории Украины придется еще "потерпеть" сильную жару, около +30...+39°С).

"Но тенденция явно идет к более свежему воздуху", - подтвердила специалист.

Она уточнила, что 8 августа "жара ослабнет в большинстве областей", а уже в воскресенье, 9 августа - "уйдет даже из южной части".

К чему готовиться в Киеве и области

По территории Киева и Киевской области погода 6 августа (по данным УкрГМЦ) ожидается сухая и жаркая.

Ветер - переменных направлений, со скоростью 3-8 м/с.

Температура воздуха в ближайшую ночь:

в Киеве +23...+25°С;

по области +20...+25°С.

Температура воздуха днем:

в Киеве +35...+37°С;

по области +35...+38°С.

Диденко уточнила, что местами столбики термометров в городе днем могут показать завтра даже до +39°С.

При этом вечером 6 августа "есть вероятность в столице дождя".

7 августа, по ее словам, в Киеве еще жарко.

"Однако грозовые дожди начнут смывать высокие градусы - возможны сильные ливни, шквалы", - уточнила синоптик.

А уже 8 августа, по данным Диденко, дневная температура воздуха в Киеве может составлять около +25...+27°С.

График прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

Почему дождь в Киеве может быть "спонтанным"

Несколько ранее Диденко рассказала, что дождь в Киеве в эти дни - "проявление излишеств в синоптической ситуации".

"То есть жара настолько провоцирует высокие воздушные массы, что они не выдерживают даже антициклональных указаний сухого воздуха и, не удержавшись, проливаются дождем", - объяснила она.

Речь идет, по ее словам, о "так называемых внутримассовых осадках" (характерном явлении для лета).

"Прогнозировать такие дожди - сложно. Потому что это часто возникает спонтанно и вопреки прогнозам уважаемых моделей. Поэтому более вероятны предупреждения за короткое время. Час, пару часов или даже полчаса", - поделилась эксперт.

Она напомнила также, что столица по всем показателям - в теплом (жарком) секторе и с "преобладающим влиянием антициклона".

Как осадки влияют на загрязнение воздуха

"Посреди такой лютой жары, после страшных обстрелов и пожаров от них, когда воздух заполнен вредными примесями, лучше... свою энергию пополнять радостью от неожиданного дождя", - считает Диденко.

Она добавила, что в ситуации, "когда возникают ужасные пожары из-за обстрелов россиян, дожди и ветер - это благо".

"Дождь очищает воздух. Ветер, возникающий при грозе, разгоняет нечисть из окружающей среды. И дожди... благо при условии чрезвычайной жары", - подытожила метеоролог.