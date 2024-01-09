Останні ракетні удари росіян: в уряді озвучили збитки довкіллю

"Через забруднення повітря, спровокованого російськими обстрілами 29 грудня та 2 січня, Україна зазнала збитків на суму 400 тисяч доларів", - зазначив міністр захисту навколишнього середовища та природних ресурсів.

За його словами, в атмосферу було викинуто понад 5 тисяч тонн СО2. Повідомляється, що екологічні інспектори й надалі фіксують збитки, які завдають українському довкіллю російські окупанти.

Вплив війни на екологію в Україні

Раніше глава Мінприроди заявив, що внаслідок бойових дій деякі елементи природних ресурсів України були втрачені назавжди . Було пошкоджено майже 3 млн гектарів лісу, що становить майже третину лісових територій країни, а також російське вторгнення завдало збитків 600 видам фауни та 750 видам флори.

У березні 2023 року заступник генсека ООН Інгер Андерсен сказав, що держави, які межують з Україною, усвідомлюють серйозний вплив вторгнення РФ на навколишнє середовище .

Нещодавно стало відомо, що росіяни будують на тимчасово окупованих територіях звалища для обслуговування регіонів РФ .