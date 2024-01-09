UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Останні ракетні удари росіян: в уряді озвучили збитки довкіллю

Фото: в уряді озвучили збитки навколишньому середовищу від ракетних ударів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Останні масовані удари російських військ по території України завдали збитків довкіллю України на 400 тисяч доларів.

Про це заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента України.

"Через забруднення повітря, спровокованого російськими обстрілами 29 грудня та 2 січня, Україна зазнала збитків на суму 400 тисяч доларів", - зазначив міністр захисту навколишнього середовища та природних ресурсів.

За його словами, в атмосферу було викинуто понад 5 тисяч тонн СО2. Повідомляється, що екологічні інспектори й надалі фіксують збитки, які завдають українському довкіллю російські окупанти.

Вплив війни на екологію в Україні

Раніше глава Мінприроди заявив, що внаслідок бойових дій деякі елементи природних ресурсів України були втрачені назавжди . Було пошкоджено майже 3 млн гектарів лісу, що становить майже третину лісових територій країни, а також російське вторгнення завдало збитків 600 видам фауни та 750 видам флори.

У березні 2023 року заступник генсека ООН Інгер Андерсен сказав, що держави, які межують з Україною, усвідомлюють серйозний вплив вторгнення РФ на навколишнє середовище .

Нещодавно стало відомо, що росіяни будують на тимчасово окупованих територіях звалища для обслуговування регіонів РФ .

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до Україниракетный удар