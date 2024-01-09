Последние ракетные удары россиян: в правительстве озвучили ущерб окружающей среде

"Из-за загрязнения воздуха, спровоцированного российскими обстрелами 29 декабря и 2 января, Украина понесла убытки на сумму 400 тысяч долларов", - отметил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов.

По его словам, в атмосферу было выброшено более 5 тысяч тонн СО2. Сообщается, что экологические инспекторы и дальше фиксируют ущерб, который наносят украинской окружающей среде российские оккупанты.

Влияние войны на экологию в Украине

Ранее глава Минприроды заявил, что в результате боевых действий некоторые элементы природных ресурсов Украины были потеряны навсегда. Было повреждено почти 3 млн гектаров леса, что составляет почти треть лесных территорий страны, а также российское вторжение нанесло ущерб 600 видам фауны и 750 видам флоры.

В марте 2023 года заместитель генсека ООН Ингер Андерсен сказал, что граничащие с Украиной государства осознают серьезное влияние вторжения РФ на окружающую среду.

Недавно стало известно, что россияне строят на временно оккупированных территориях свалки для обслуживания регионов РФ.