В останні дні росіяни запускають рекордні кількості дронів, - Шмигаль

Російська Федерація (РФ) продовжує терор проти українських міст та цивільних. За останні дні фіксуються рекордні кількості запущених безпілотних літальних апаратів (БпЛА).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову українського уряду Дениса Шмигаля під час засідання.
"У ці дні ми бачимо рекордну кількість запущених росіянами дронів. І основна ціль ударів - цивільна інфраструктура та залякування мирного населення", - заявив Шмигаль.
Він додав, що цієї ночі під масованим ударом опинилась Одеська область. Перед цим ворог завдав масштабної атаки проти Кропивницького.
"На місцях атак працюють усі необхідні служби. Щиро дякуємо рятувальникам, медикам та усім, хто допомагає долати наслідки цих російських атак", - відзначив він.
Від початку повномасштабної війни РФ регулярно вдається до обстрілів, застосовуючи ракети різних типів, артилерію, безпілотники та керовані авіаційні бомби. Дронам ж ворог атакує фактично кожної ночі, що створює серйозну загрозу для цивільних.
Окремо вартувало б додати й те, що наразі Сполучені Штати Америки (США) намагаються докласти зусиль щодо встановлення 30-денного режиму тиші на фронті. Пропозицію підтримує й Україна. Росія ж, своєю чергою, погодилась на взаємну відмову сторін від ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури.
Так чи інакше, ворог продовжує вдаватись до нічних обстрілів. Наприклад, у ніч на 21 березня росіяни запустили проти України 214 ударних дронів. Внаслідок атаки постраждали Одеська, Хмельницька, Сумська та Київська області.
Зокрема у ніч на 20 березня противник атакував 171 ударним БпЛА.
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