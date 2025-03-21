В последние дни россияне запускают рекордные количества дронов, - Шмыгаль

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны РФ регулярно прибегает к обстрелам, применяя ракеты различных типов, артиллерию, беспилотники и управляемые авиационные бомбы. Дроны же враг атакует фактически каждую ночь, что создает серьезную угрозу для гражданских.

Отдельно стоило бы добавить и то, что сейчас Соединенные Штаты Америки (США) пытаются приложить усилия по установлению 30-дневного режима тишины на фронте. Предложение поддерживает и Украина. Россия же, в свою очередь, согласилась на взаимный отказ сторон от ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

Так или иначе, враг продолжает прибегать к ночным обстрелам. Например, в ночь на 21 марта россияне запустили против Украины 214 ударных дронов. В результате атаки пострадали Одесская, Хмельницкая, Сумская и Киевская области.

В частности, в ночь на 20 марта противник атаковал 171 ударным БпЛА.

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