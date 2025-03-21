В последние дни россияне запускают рекордные количества дронов, - Шмыгаль

Российская Федерация (РФ) продолжает террор против украинских городов и гражданских лиц. За последние дни фиксируются рекордные количества запущенных беспилотных летательных аппаратов (БgЛА).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского правительства Дениса Шмыгаля во время заседания.
"В эти дни мы видим рекордное количество запущенных россиянами дронов. И основная цель ударов - гражданская инфраструктура и запугивание мирного населения", - заявил Шмыгаль.
Он добавил, что этой ночью под массированным ударом оказалась Одесская область. Перед этим враг нанес масштабную атаку против Кропивницкого.
"На местах атак работают все необходимые службы. Спасибо спасателям, медикам и всем, кто помогает преодолевать последствия этих российских атак", - отметил он.
С начала полномасштабной войны РФ регулярно прибегает к обстрелам, применяя ракеты различных типов, артиллерию, беспилотники и управляемые авиационные бомбы. Дроны же враг атакует фактически каждую ночь, что создает серьезную угрозу для гражданских.
Отдельно стоило бы добавить и то, что сейчас Соединенные Штаты Америки (США) пытаются приложить усилия по установлению 30-дневного режима тишины на фронте. Предложение поддерживает и Украина. Россия же, в свою очередь, согласилась на взаимный отказ сторон от ударов по объектам энергетической инфраструктуры.
Так или иначе, враг продолжает прибегать к ночным обстрелам. Например, в ночь на 21 марта россияне запустили против Украины 214 ударных дронов. В результате атаки пострадали Одесская, Хмельницкая, Сумская и Киевская области.
В частности, в ночь на 20 марта противник атаковал 171 ударным БпЛА.
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