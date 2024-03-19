Останні дні оборони Авдіївки: у ДПСУ показали, якими були бої за місто перед відходом

Українські прикордонники показали, як їхні підрозділи проводили бої за Авдіївку, розповівши про останні дні оборони міста. За чотири місяці війська РФ втратили понад 40 тисяч окупантів та сотні одиниць бойової бронетехніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеоматеріал ДПСУ.
У жовтні минулого року російські війська розпочали масштабні штурмові дії з метою оточення Авдіївки. Як зазначають в ДПСУ, за чотири місяці активних боїв ворог втратив пораненими і вбитими понад 45 000 тисяч військових та кілька сотень одиниць бронетехніки.
"Впродовж цього часу поруч з підрозділами ЗСУ та іншими силами оборони за місто бились і українські прикордонники. Свої позиції після відповідного наказу командування вони залишили тільки 17 лютого", - йдеться у відомстві.
У відео оприлюднені розповіді бійців ДПСУ, які тримали позиції у гарячих точках. У них вони згадують найважчі моменти протистояння російським військам.
У ніч проти 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про рішення вивести українські війська з Авдіївки Донецької області, яка перебувала під загрозою оточення ворогом. 18 лютого речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій констатував, що Сили оборони України завершили виведення підрозділів із міста.
При цьому російські війська не зупинилися на захопленні Авдіївки і продовжують наступати великими силами, тиснуть на навколишні села. 26 лютого ЗСУ здійснили відхід від села Ласточкине Донецької області, яке розташоване за 6 км від Авдіївки. Крім того, 27 лютого ЗСУ відійшли від сіл Сєверне та Степове на Авдіївському напрямку.
29 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповідав, що російські штурмові підрозділи намагаються прорвати оборону наших військ та захопити населені пункти Тоненьке, Орлівка, Семенівка, Бердичі, Красногорівка. Зокрема, ЗСУ вибили російських окупантів із околиці села Орлівка Покровського району Донецької області, куди вони змогли прорватися.
1 березня командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що російські війська мають локальні успіхи на Авдіївському напрямку. Це пов'язано з кількома чинниками, хоча ситуація на цій ділянці фронту залишається динамічною.
Наразі українські війська продовжують тримати оборону на Авдіївському напрямку. Протягом минулої доби нашими захисниками відбито 7 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Невельське Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Очеретине та Новобахмутівка Донецької області.
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