Останні дні оборони Авдіївки: у ДПСУ показали, якими були бої за місто перед відходом

У жовтні минулого року російські війська розпочали масштабні штурмові дії з метою оточення Авдіївки. Як зазначають в ДПСУ, за чотири місяці активних боїв ворог втратив пораненими і вбитими понад 45 000 тисяч військових та кілька сотень одиниць бронетехніки.

"Впродовж цього часу поруч з підрозділами ЗСУ та іншими силами оборони за місто бились і українські прикордонники. Свої позиції після відповідного наказу командування вони залишили тільки 17 лютого", - йдеться у відомстві.

У відео оприлюднені розповіді бійців ДПСУ, які тримали позиції у гарячих точках. У них вони згадують найважчі моменти протистояння російським військам.