Последние дни обороны Авдеевки: в ГПСУ показали, какими были бои за город перед отходом

В октябре прошлого года российские войска предприняли масштабные штурмовые действия с целью оцепления Авдеевки. Как отмечают в ГПСУ, за четыре месяца активных боев враг потерял ранеными и убитыми более 45 000 тысяч военных и несколько сотен единиц бронетехники.

"В течение этого времени рядом с подразделениями ВСУ и другими силами обороны за город сражались и украинские пограничники. Свои позиции после соответствующего приказа командования они оставили только 17 февраля", - говорится в ведомстве.

В видео обнародованы рассказы бойцов ГПСУ, которые держали позиции в горячих точках. В них они упоминают самые трудные моменты противостояния русским войскам.