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Останки Коновальця повернули в Україну (фото)

16:32 13.08.2026 Чт
2 хв
Легендарний голова ОУН знайде вічний спокій у рідній землі
aimg Олена Бджола
Фото: почесна зустріч останків голови ОУН Євгена Коновальця в Україні (t.me/vereshchuk_iryna)

Український державний, військовий та політичний діяч Євген Коновалець був похований у Роттердамі. Сегодня його прах доправили на Батьківщину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці керівника Офісу Президента України Ірини Верещук у Telegram.

Останки Коновальця вже в Україні

Верещук зазначила, що прах полковника УНР Євгена Коновальця доправили в Україну.

"На рідній землі полковника Євгена Коновальця зустрічали зі всіма державними та військовими почестями", - написала чиновниця.

Фото: почесна зустріч останків голови ОУН Євгена Коновальця в Україні (t.me/vereshchuk_iryna)

Що відомо про смерть Коновальця

Після поразки Української революції 1917-1921 років Коновалець продовжив боротьбу за незалежність України в еміграції.

У 1920-х роках він очолив УВО, а в 1929 році став головою ОУН, створеної на конгресі у Відні.

23 травня 1938 року Євген Коновалець загинув у Роттердамі внаслідок спецоперації радянських спецслужб.

Вибуховий пристрій був захований у коробці з-під цукерок, яку йому передав агент НКВС Павло Судоплатов. Коновальця поховали на кладовищі Кросвейк у Роттердамі.

Рішення про перепоховання

Нагадаємо, що у липні уряд ухвалив рішення про перепоховання в Україні останків полковника Армії Української Народної Республіки, першого голови Організації українських націоналістів Євгена Коновальця.

Також стало відомо, що 11 серпня у Роттердамі на кладовищі "Кросвейк" провели ексгумацію останків полковника Євгена Коновальця.

Прах Коновальця перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі.

Церемонія прощання пройде у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ у Києві.

Нагадаємо, в Україні розпочали роботу над створенням Пантеону видатних українців, який має стати місцем вшанування національних героїв і ключових постатей історії.

Крім того, в Україні починається процес повернення на батьківщину останків українських героїв. Першими з них стали Андрій Мельник і його дружина Софія.

Ще повідомлялося, що у Київській області створюють Національне військове меморіальне кладовище.

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