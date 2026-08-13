Останки Коновальця повернули в Україну (фото)

Український державний, військовий та політичний діяч Євген Коновалець був похований у Роттердамі. Сегодня його прах доправили на Батьківщину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці керівника Офісу Президента України Ірини Верещук у Telegram.
Верещук зазначила, що прах полковника УНР Євгена Коновальця доправили в Україну.
"На рідній землі полковника Євгена Коновальця зустрічали зі всіма державними та військовими почестями", - написала чиновниця.
Фото: почесна зустріч останків голови ОУН Євгена Коновальця в Україні (t.me/vereshchuk_iryna)
Після поразки Української революції 1917-1921 років Коновалець продовжив боротьбу за незалежність України в еміграції.
У 1920-х роках він очолив УВО, а в 1929 році став головою ОУН, створеної на конгресі у Відні.
23 травня 1938 року Євген Коновалець загинув у Роттердамі внаслідок спецоперації радянських спецслужб.
Вибуховий пристрій був захований у коробці з-під цукерок, яку йому передав агент НКВС Павло Судоплатов. Коновальця поховали на кладовищі Кросвейк у Роттердамі.
Нагадаємо, що у липні уряд ухвалив рішення про перепоховання в Україні останків полковника Армії Української Народної Республіки, першого голови Організації українських націоналістів Євгена Коновальця.
Також стало відомо, що 11 серпня у Роттердамі на кладовищі "Кросвейк" провели ексгумацію останків полковника Євгена Коновальця.
Прах Коновальця перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі.
Церемонія прощання пройде у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ у Києві.
Нагадаємо, в Україні розпочали роботу над створенням Пантеону видатних українців, який має стати місцем вшанування національних героїв і ключових постатей історії.
Крім того, в Україні починається процес повернення на батьківщину останків українських героїв. Першими з них стали Андрій Мельник і його дружина Софія.
Ще повідомлялося, що у Київській області створюють Національне військове меморіальне кладовище.