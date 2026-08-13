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Останки Коновальца вернули в Украину (фото)

16:32 13.08.2026 Чт
2 мин
Легендарный глава ОУН обретет вечный покой в родной земле
aimg Елена Бджола
Фото: почетная встреча останков главы ОУН Евгения Коновальца в Украине (t.me/vereshchuk_iryna)

Украинский государственный, военный и политический деятель Евгений Коновалец был похоронен в Роттердаме. Сегодня его прах доставили на Родину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса Президента Украины Ирины Верещук в Telegram.

Останки Коновальца уже в Украине

Верещук отметила, что прах полковника УНР Евгения Коновальца доставили в Украину.

"На родной земле полковника Евгения Коновальца встречали со всеми государственными и военными почестями ", - написала чиновница.

Фото: почетная встреча останков главы ОУН Евгения Коновальца в Украине (t.me/vereshchuk_iryna)

Что известно о смерти Коновальца

После поражения Украинской революции 1917-1921 годов Коновалец продолжил борьбу за независимость Украины в эмиграции.

В 1920-х годах он возглавил УВО, а в 1929 году стал главой ОУН, созданной на конгрессе в Вене.

23 мая 1938 года Евгений Коновалец погиб в Роттердаме в результате спецоперации советских спецслужб.

Взрывное устройство было спрятано в коробке из-под конфет, которую ему передал агент НКВД Павел Судоплатов. Коновальца похоронили на кладбище Кросвейк в Роттердаме.

Решение о перезахоронении

Напомним, что в июле правительство приняло решение о перезахоронении в Украине останков полковника Армии Украинской Народной Республики, первого председателя Организации украинских националистов Евгения Коновальца.

Также стало известно, что 11 августа в Роттердаме на кладбище Кросвейк провели эксгумацию останков полковника Евгения Коновальца.

Прах Коновальца перезахоронят на Национальном военном мемориальном кладбище.

Церемония прощания состоится в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ в Киеве.

Напомним, в Украине начали работу над созданием Пантеона выдающихся украинцев, который должен стать местом чествования национальных героев и ключевых фигур истории.

Кроме того, в Украине начинается процесс возвращения на родину останков украинских героев. Первыми из них стали Андрей Мельник и его супруга Софья.

Еще сообщалось, что в Киевской области создается Национальное военное мемориальное кладбище.

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