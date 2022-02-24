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Останется ли Украина без связи? Ответ мобильных операторов

Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация прибегла к полномасштабному наступлению на территорию Украины. Между тем украинцы жаловались на проблемы с доступом к сети, однако мобильные операторы отметили непрерывность в предоставлении собственных услуг мобильной связи.

О том, может ли Украина остаться без связи - в материале РБК-Украина.

"Киевстар"

В комментарии РБК-Украина, пресс-служба "Киевстар" сообщила о стабильной работе: обеспечении мобильной связи и фиксированного интернета.

В то же время вследствие повышенного трафика - некоторые из пользователей на отдельных участках могли столкнуться с кратковременными перегрузками.

"Из-за повышенного трафика в сети на отдельных участках могут периодически возникать кратковременные перегрузки, однако технические системы компании быстро устраняют эти сложности. "Киевстар" использует все технические возможности и ресурсы, чтобы абоненты были на связи", - отмечает пресс-служба.

Информационные системы и каналы поддержки клиентов также продолжают стабильную работу.

lifecell

"Приоритетами компании является непрерывность в предоставлении услуг мобильной связи. По состоянию на сегодня мобильная сеть оператора работает в штатном режиме. В условиях, когда миллионы людей одновременно совершают звонки, время от времени соединение может происходить не с первого раза”, - сообщила в комментарии РБК-Украина пресс-служба lifecell.

Для мобильного оператора сегодня приоритетной задачей является обеспечение работы его сети для собственных клиентов. Компания обещает делать все возможное для предоставления услуг при любых условиях.

"Компания готова к ухудшению ситуации и повышению уровня угрозы, проработаны различные сценарии развертывания событий",- добавляет пресс-служба.

Vodafone

К сожалению, мобильный оператор пока не прокомментировал ситуацию.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что ДТЭК продолжает обеспечивать постоянную работу украинской энергосистемы.

Тем временем Еврейская конфедерация Украины обнародовала телефон горячей линии.

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