Останется ли Украина без связи? Ответ мобильных операторов

Российская Федерация прибегла к полномасштабному наступлению на территорию Украины. Между тем украинцы жаловались на проблемы с доступом к сети, однако мобильные операторы отметили непрерывность в предоставлении собственных услуг мобильной связи.
О том, может ли Украина остаться без связи - в материале РБК-Украина.
В комментарии РБК-Украина, пресс-служба "Киевстар" сообщила о стабильной работе: обеспечении мобильной связи и фиксированного интернета.
В то же время вследствие повышенного трафика - некоторые из пользователей на отдельных участках могли столкнуться с кратковременными перегрузками.
"Из-за повышенного трафика в сети на отдельных участках могут периодически возникать кратковременные перегрузки, однако технические системы компании быстро устраняют эти сложности. "Киевстар" использует все технические возможности и ресурсы, чтобы абоненты были на связи", - отмечает пресс-служба.
Информационные системы и каналы поддержки клиентов также продолжают стабильную работу.
"Приоритетами компании является непрерывность в предоставлении услуг мобильной связи. По состоянию на сегодня мобильная сеть оператора работает в штатном режиме. В условиях, когда миллионы людей одновременно совершают звонки, время от времени соединение может происходить не с первого раза”, - сообщила в комментарии РБК-Украина пресс-служба lifecell.
Для мобильного оператора сегодня приоритетной задачей является обеспечение работы его сети для собственных клиентов. Компания обещает делать все возможное для предоставления услуг при любых условиях.
"Компания готова к ухудшению ситуации и повышению уровня угрозы, проработаны различные сценарии развертывания событий",- добавляет пресс-служба.
К сожалению, мобильный оператор пока не прокомментировал ситуацию.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что ДТЭК продолжает обеспечивать постоянную работу украинской энергосистемы.
Тем временем Еврейская конфедерация Украины обнародовала телефон горячей линии.