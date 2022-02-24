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ЕКУ поддержала украинцев и обнародовала телефон "горячей линии" для обращений

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Киев, Четверг 24 февраля 2022 14:26
ЕКУ поддержала украинцев и обнародовала телефон "горячей линии" для обращений Фото: Еврейская конфедерация Украины выразила поддержку гражданам Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Еврейская конфедерация Украины выразила поддержку гражданам Украины. Также в организации обнародовали телефоны "горячей линии".

Об этом говорится в заявлении, обнародованной на сайте организации.

"Дорогие евреи! Дорогие украинцы! Дорогие друзья! Еврейская конфедерация Украины в это тяжелое время остается верным другом всех евреев и украинцев и сейчас мобилизует поддержку Украины во всех еврейских общинах мира", - говорится в сообщении.

Еврейская конфедерация Украины также отмечает, что находится на связи со всеми мировыми еврейскими организациями и может подтвердить: мир на стороне Украины.

"Мы верим в то, что добро одержит победу. Мы уверены, что врагу не позволят уничтожить Украину и многонациональный народ свободной страны", - добавили в конфедерации.

ЕКУ напоминает, что посольство и консульство государства Израиль в Украине оказывают помощь евреям, которые находятся в Украине в режиме 24/7.

ЕКУ поддержала украинцев и обнародовала телефон &quot;горячей линии&quot; для обращений

Также в случае необходимости в ЕКУ предлагают обращаться к директору Еврейской конфедерации Украины Инне Иоффе: + 380503823423 (WhatsApp).

Ранее РБК-Украина писало, что в Киевской области упал военный самолет ВСУ.

Также РБК-Украина сообщало, что въезд и выезд из Киева остаются свободными.

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