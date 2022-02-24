Чи залишиться Україна без зв'язку? Відповідь мобільних операторів

"Київстар"

У коментарі РБК-Україна, пресслужба "Київстар" повідомила про стабільну роботу: забезпечення мобільного зв’язку й фіксованого інтернету.

Водночас внаслідок підвищеного трафіку - деякі з користувачів на окремих ділянках могли зіткнутися з короткочасними перевантаженнями.

"Через підвищений трафік у мережі на окремих ділянках можуть періодично виникати короткочасні перевантаження, однак технічні системи компанії швидко усувають ці складнощі. "Київстар" використовує усі технічні можливості й ресурси, щоб абоненти були на зв’язку", - відзначає пресслужба.

Інформаційні системи й канали підтримки клієнтів також продовжують стабільну роботу.

lifecell

"Пріоритетами компанії є безперервність у наданні послуг мобільного зв’язку. Станом на сьогодні мобільна мережа оператора працює у штатному режимі. В умовах, коли мільйони людей одночасно здійснюють дзвінки, час від часу з’єднання може відбуватись не з першого разу”, - повідомила у коментарі РБК-Україна пресслужба lifecell.

Для мобільного оператора сьогодні пріоритетним завданням є забезпечення роботи його мережі для власних клієнтів. Компанія обіцяє робити усе можливе для надання послуг за будь-яких умов.

"Компанія готова до погіршення ситуації та підвищення рівня загрози, опрацьовані різні сценарії розгортання подій", - додає пресслужба.

Vodafone

На жаль, мобільний оператор поки що не прокоментував ситуацію.