ДТЭК продолжает обеспечивать стабильную работу украинской энергосистемы, - Тимченко

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на обращение генерального директора Максима Тимченко.

"Мы руководствуемся главным принципом безопасности и минимизации риска для наших людей. Все работники ДТЭК, кроме незаменимых для объектов критической инфраструктуры, работают удаленно. Для сотрудников на предприятиях обеспечиваются максимальные условия безопасности", - говорится в обращении гендиректора.

По его словам, ТЭС ДТЭК обеспечены углем и выполняют все команды "Системного оператора".

Повреждение линий электропередач ликвидируется в максимально сжатые сроки, но только в условиях безопасности для ремонтных бригад.

"Вчера на встрече с президентом Украины мы пообещали приложить силы для обеспечения устойчивой работы отрасли. И мы это выполняем", - заявил Тимченко.

ДТЭК в онлайн режиме координирует работу с Министерством энергетики Украины, центральными и местными властями.

Ранее был создан координационный антикризисный штаб для эффективного управления и обеспечения безопасности труда группы компаний работает в режиме 24/7.

Сейчас остановлена только Луганская ТЭС из-за повреждений и активных боевых действий в городе Счастье.