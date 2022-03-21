Останавливают российские поезда, портят технику, - советник Тихановской о белорусских партизанах

Советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вячорка рассказал, что местные партизаны останавливают российские поезда и наносят вред российской технике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Вячорка в Twitter.
"Беларусь - страна партизанов. Наши герои останавливают российские поезда, повреждают российскую технику, раздают листовки, чтобы белорусские войска не вошли в Украину. Украина победит, Беларусь тоже будет освобождена", - написал советник Тихановской.
Он также опубликовал карту Беларуси "Железнодорожное сопротивление-2022", на которой отмечены результаты действий белорусских партизан по состоянию на 18 марта.
"Железнодорожное сопротивление-2022" (карта: twitter.com/franakviacorka)
Вячорка также отметил, что российская фабрика троллей сейчас активно ведет свою деятельность в Instagram и Facebook, пытаясь посеять ненависть между белорусами и украинцами.
"Вот так пытаются втянуть Беларусь в свою кровавую бойню против братской Украины", - добавил оппозиционер.
Напомним, три белорусских банка отключили от международной системы платежей SWIFT. В Евросоюзе невозможно рассчитаться картами таких банков.
Мы также писали о том, что из-за потерь в Украине Россия стянула в Беларусь подразделения с Дальнего Востока.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.