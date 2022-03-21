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Останавливают российские поезда, портят технику, - советник Тихановской о белорусских партизанах

Фото: Франак Вячорка (facebook.com/viachorka)
Автор: Роман Мирончук

Советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вячорка рассказал, что местные партизаны останавливают российские поезда и наносят вред российской технике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Вячорка в Twitter.

"Беларусь - страна партизанов. Наши герои останавливают российские поезда, повреждают российскую технику, раздают листовки, чтобы белорусские войска не вошли в Украину. Украина победит, Беларусь тоже будет освобождена", - написал советник Тихановской.

Он также опубликовал карту Беларуси "Железнодорожное сопротивление-2022", на которой отмечены результаты действий белорусских партизан по состоянию на 18 марта.

"Железнодорожное сопротивление-2022" (карта: twitter.com/franakviacorka)

Вячорка также отметил, что российская фабрика троллей сейчас активно ведет свою деятельность в Instagram и Facebook, пытаясь посеять ненависть между белорусами и украинцами.

"Вот так пытаются втянуть Беларусь в свою кровавую бойню против братской Украины", - добавил оппозиционер.

Напомним, три белорусских банка отключили от международной системы платежей SWIFT. В Евросоюзе невозможно рассчитаться картами таких банков.

Мы также писали о том, что из-за потерь в Украине Россия стянула в Беларусь подразделения с Дальнего Востока.

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