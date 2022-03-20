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Три банка Беларуси отключили от SWIFT

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Брюссель, Воскресенье 20 марта 2022 23:40
Три банка Беларуси отключили от SWIFT Фото: три белорусских банка отключили от SWIFT (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Три белорусских банка отключили от международной системы платежей SWIFT. Картами финансовых организаций невозможно рассчитаться на территории Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Позірк. Навіны пра Беларусь".

По его данным, от SWIFT отключили три белорусских банка, в отношении которых ЕС ввел санкции. Речь идет о:

  • "Банке Развития Беларуси";
  • "Белагропромбанке";
  • "Дабрабыте".

Отмечается, что с 20 марта на территории Евросоюза картами этих банков невозможно оплатить покупки и провести какие-либо транзакции.

Напомним, ранее главы стран-государств Евросоюза заявили о готовности усилить давление на Россию и Беларусь из-за нападения на Украину.

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