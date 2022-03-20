Три банка Беларуси отключили от SWIFT
Три белорусских банка отключили от международной системы платежей SWIFT. Картами финансовых организаций невозможно рассчитаться на территории Евросоюза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Позірк. Навіны пра Беларусь".
По его данным, от SWIFT отключили три белорусских банка, в отношении которых ЕС ввел санкции. Речь идет о:
- "Банке Развития Беларуси";
- "Белагропромбанке";
- "Дабрабыте".
Отмечается, что с 20 марта на территории Евросоюза картами этих банков невозможно оплатить покупки и провести какие-либо транзакции.
Напомним, ранее главы стран-государств Евросоюза заявили о готовности усилить давление на Россию и Беларусь из-за нападения на Украину.
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