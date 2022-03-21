Зупиняють російські потяги, псують техніку, - радник Тихановської про білоруських партизанів

"Білорусь - країна партизанів. Наші герої зупиняють Російські потяги, пошкоджують російську техніку, роздають листівки, щоб білоруські війська не увійшли в Україну. Україна переможе, Білорусь теж буде звільнена", - написав радник Тихановської.

Він також опублікував карту Білорусі "Залізничний опір-2022", на якій відзначені результати дій білоруських партизанів станом на 18 березня.

"Залізничний опір-2022" (карта: twitter.com/franakviacorka)

Вячорка також зазначив, що російська фабрика тролів зараз активно веде свою діяльність в Instagram і Facebook, намагаючись посіяти ненависть між білорусами і українцями.

"Ось так намагаються втягнути Білорусь у свою криваву бійню проти братньої України", - додав опозиціонер.