Особу страченого військового встановлюють. Українців просять не висувати свої припущення

Вона підкреслила, що російські воєнні злочинці обов’язково відповідатимуть за свій злочин.

Маляр зазначила, що від перших хвилин появи відео страти військового окупантами всі компетентні українські служби вивчають його покадрово, щоб ідентифікувати воєнних злочинців.

"Ми робимо все, щоб упізнати загиблого. Всім нам важливо розуміти - ідентифікація людини по відео, а тим більше людини в таких обставинах, є надзвичайно складним завданням. Тому просимо утриматися від публічного озвучування будь-яких версій до офіційних висновків", - написала вона.

Заступниця міністра оборони закликала мати повагу до близьких загиблого та не робити жодних публічних припущень щодо його особи, навіть якщо ви абсолютно впевнені, що впізнали його.

Маляр також закликала зупинити поширення цього відео та будь-яких подібних відеокадрів.

"Пам’ятайте, ворог хоче нас залякати. Хоче зробити нас слабшими. Але все, що він отримає у відповідь - нашу лють і повний розгром окупантів, вироки вбивцям і трибунал державі-агресору", - додала вона.

РБК-Україна повідомляло, що у мережі з'явилось відео жорстокої страти росіянами українського захисника. СБУ почала розслідування злочину.

На відео вже відреагував президент Володимир Зеленський, голова МЗС Дмитро Кулеба та керівник ОП Андрій Єрмак.

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