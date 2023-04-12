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Личность казненного военного устанавливают. Украинцев просят не выдвигать свои предположения

Фото: заместитель министра обороны Анна Маляр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Компетентные органы устанавливают личность украинского военного, которого казнили российские оккупанты. Тем временем, украинцев призывают не выдвигать свои предположения до официальных выводов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр.

Она подчеркнула, что российские военные преступники будут обязательно отвечать за свое преступление.

Маляр отметила, что с первых минут появления видео казни военного оккупантами все компетентные украинские службы изучают его покадрово, чтобы идентифицировать военных преступников.

"Мы делаем все, чтобы узнать погибшего. Всем нам важно понимать - идентификация человека по видео, а тем более человека в таких обстоятельствах, чрезвычайно сложная задача. Поэтому просим воздержаться от публичного озвучивания любых версий до официальных выводов", - написала она.

Заместитель министра обороны призвала иметь уважение к близким погибшего и не делать никаких публичных предположений относительно его личности, даже если вы абсолютно уверены, что узнали его.

Маляр также призвала остановить распространение этого видео и любых подобных видеокадров.

"Помните, враг хочет нас запугать. Хочет сделать нас слабее. Но все, что он получит в ответ - нашу ярость и полный разгром оккупантов, приговоры убийцам и трибунал государству-агрессору", - добавила она.

РБК-Украина сообщало, что в сети появилось видео жестокой казни россиянами украинского защитника. СБУ начала расследование преступления.

На видео уже отреагировал президент Владимир Зеленский, глава МИД Дмитрий Кулеба и руководитель ОП Андрей Ермак.

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