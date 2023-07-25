Камишін про виробництво українських ракет: маємо перші успіхи, які не можна розкривати

"Україна стане збройовим арсеналом вільного світу та експертом у веденні звичайної війни. Ми хочемо, щоб наша країна стала найбільшим виробником зброї в Європі", - сказав він.

За його словами, спершу потрібно розбудувати міць України як виробника зброї.

"Ми вже маємо перші успіхи, я не можу розкривати більше, але найбільший акцент робиться на виробництві ракет", - сказав Камишін.

Міністр не навів конкретних цифр щодо виробничих потужностей українського ОПК. Проте він заявив, що за останній місяць вони зросли вдвічі.

Камишін додав, що Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості є одним із співзасновників проєкту Brave 1, який сприяє співпраці між усіма учасниками ОПК. Він також надає інформаційну, організаційну та фінансову підтримку проєктам у сфері оборонних технологій.

За його словами, цей проєкт має дозволити виробникам швидше пройти шлях від ідеї до контракту з Міноборони України. Він також орієнтований на іноземних інвесторів.

"Якщо вони вирішать виробляти в Україні під час війни, то зможуть протестувати свій продукт на полі бою. Це, своєю чергою, дасть їм можливість його модернізувати. Я думаю, що будь-яка зброя, яка піде цим шляхом, буде продаватися не тільки в Україні", - сказав міністр.

Виробництво зброї в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна хоче удосконалити свій ОПК до такого рівня, щоб виробляти зброю західних зразків на своїй території.

До того ж, міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що в Україні офіційно затвердили ракетну програму, для якої вже виділяються з бюджету кошти. Це дозволить отримати ракети дальністю 1000 кілометрів власного виробництва.

Окрім того, Камишін повідомляв, що в червні Україна виробила більше мінометних і артилерійських снарядів, ніж за весь минулий рік.

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