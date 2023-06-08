ua ru
Чт, 08 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна може виробляти свої ракети з дальністю ураження понад 1000 кілометрів, - Резніков

Новость на русском →
Четвер 08 червня 2023 17:34
Україна може виробляти свої ракети з дальністю ураження понад 1000 кілометрів, - Резніков Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

В Україні офіційно затверджено ракетну програму, для якої вже виділяються з бюджету кошти. Це дозволить отримати ракети дальністю 1000 кілометрів власного виробництва.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр оборони Олексій Резніков на форумі "Великий день з NV. Діалоги про відновлення України".

"У нас з вами дуже хороші перспективи мати українські ракети з дальністю ураження більш ніж 1 тисяча кілометрів", - сказав міністр.

Він зауважив, що виконавцями цієї програми є українські виробництва. Резніков нагадав про успішний проект "Нептун", завдяки якому було потоплено флагманський корабель РФ.

Міністр Розповів, що через тиждень після цього західні партнери погодилися надати Україні протикорабельні ракети Гарпун для захисту чорноморського узбережжя.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Палата представників Сполучених Штатів закликає президента Джо Байдена передати Україні ще озброєння напередодні контрнаступу. Зокрема, далекобійні ракети ATACMS.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олексій Резніков Збройні сили України Війна Росії проти України
NEWS
Підрив Каховської ГЕС: все, що відомо про наслідки на 8 червня
Підрив Каховської ГЕС: все, що відомо про наслідки на 8 червня
DAILY
Вогонь, вода та електрошок. Як херсонські партизани пережили тортури та російський полон
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Вогонь, вода та електрошок. Як херсонські партизани пережили тортури та російський полон