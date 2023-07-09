Україна зробила у червні більше снарядів, ніж за весь 2022 рік, - міністр

Україна виробила в червні цього року більше мінометних і артилерійських снарядів, ніж за весь минулий рік.

Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Bloomberg .

Міністр відмовився називати точну кількість вироблених снарядів. Хоча цей результат є успіхом в Україні, де багато заводів регулярно зазнають атак російських ракет, Камишин додав, що йому ще належить пройти довгий шлях.

"Я б не сказав, що ми такі вже великі молодці, раз змогли збільшити виробництво боєприпасів за три місяці. У 2022 році ми виробили так мало", - заявив він.

Постачання зброї в Україну зі Сполучених Штатів та їхніх союзників досі були основним напрямком у війні. Але Київ прагне створити власне виробництво, щоб не залежати вічно від благодійності. Надалі Камишин має намір зробити Україну знову великим експортером зброї.

"Ми повинні бути амбітними, тому що в нас немає вибору. Моя мета - зробити Україну арсеналом вільного світу", - наголосив він.

Боєприпаси для України

Збройні сили України неодноразово повідомляли, що через високу інтенсивність бойових дій є нестача боєприпасів. У ЄС оголосили, що підготують для України 1 млн снарядів та понад тисячу ракет.

Постійні представники країн-членів ЄС погодили проект регламенту підтримки виробництва боєприпасів. Цей документ передбачає виробництво до 1 млн боєприпасів щорічно.

Крім цього, США оголосили черговий пакет військової допомоги для України, до якого увійшли касетні боєприпаси. Це тип бойового снаряда, при розриві якого викидаються звані суббоєприпаси. Зазвичай вони використовуються для знищення особового складу та техніки супротивника.

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