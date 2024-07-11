Особливі стосунки зі США міцніші, ніж будь-коли, - прем’єр-міністр Великої Британії
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що його перші особисті переговори з президентом США Джо Байденом були можливістю "поновити зобов’язання" щодо НАТО та "особливих відносин" між Великою Британією та США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Особливі стосунки дуже важливі. Вони викувалися в складних обставинах, витримувалися так довго і зараз сильніші, ніж будь-коли", - сказав Стармер Байдену.
Новий прем’єр-міністр вперше зустрівся з президентом Байденом на 75-му ювілейному саміті НАТО у Вашингтоні за кілька годин до їхніх приватних переговорів в Овальному кабінеті.
Байден назвав США та Великобританію "найкращими союзниками", сказавши, що Сполучене Королівство є "трансатлантичним вузлом", який зв’язує НАТО з його європейськими членами.
Зустріч двох лідерів відбулася в той момент, коли НАТО домовилася про подальшу підтримку України на саміті у Вашингтоні.
Стармер також підтвердив, що військова допомога Великобританії Києву в розмірі 3 мільярдів фунтів стерлінгів на рік триватиме.
Байден сказав, що "справи рухаються в правильному напрямку, я почуваюся дуже оптимістично".
Нагадаємо, 5 липня лідер лейбористів Кір Стармер офіційно став наступним прем'єр-міністром Британії.
Стармер дав зрозуміти, що Україна може використати ракети Storm Shadow для ураження військових цілей на території Росії, підтвердивши, що він продовжить політику попереднього уряду.
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