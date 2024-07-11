ua en ru
Чт, 11 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Особые отношения с США более крепкие, чем когда-либо, - премьер-министр Великобритании

Четверг 11 июля 2024 07:15
UA EN RU
Особые отношения с США более крепкие, чем когда-либо, - премьер-министр Великобритании Фото: премьер-министр Великобритании Кир Стармер (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его первые личные переговоры с президентом США Джо Байденом были возможностью "обновить обязательства" по НАТО и "особые отношения" между Великобританией и США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters/

"Особые отношения очень важны. Они выковались в сложных обстоятельствах, выдерживались так долго и сейчас сильнее, чем когда-либо", - сказал Стармер Байдену.

Новый премьер-министр впервые встретился с президентом Байденом на 75-м юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне за несколько часов до их частных переговоров в Овальном кабинете.

Байден назвал США и Великобританию "лучшими союзниками", сказав, что Соединенное Королевство является "трансатлантическим узлом", связывающим НАТО с его европейскими членами.

Встреча двух лидеров состоялась в момент, когда НАТО договорилась о дальнейшей поддержке Украины на саммите в Вашингтоне.

Стармер также подтвердил, что военная помощь Великобритании Киеву в размере 3 миллиарда фунтов стерлингов в год будет продолжаться.

Байден сказал, что "дела двигаются в правильном направлении, я чувствую себя очень оптимистично".

Напомним, 5 июля лидер лейбористов Кир Стармер официально стал следующим премьер-министром Британии/

Стармер дал понять, что Украина может использовать ракеты Storm Shadow для поражения военных целей на территории России , подтвердив, что он продолжит политику предыдущего правительства.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джозеф Байден
NEWS
Канада анонсировала новый пакет военной помощи Украине на 500 млн долларов
Канада анонсировала новый пакет военной помощи Украине на 500 млн долларов
DAILY
Экономист Юрий Городниченко: У нас нет времени ждать, пока российская экономика рухнет
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Экономист Юрий Городниченко: У нас нет времени ждать, пока российская экономика рухнет