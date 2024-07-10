Стармер підтвердив дозвіл бити британськими ракетами по території Росії

Прем'єр Британії Кір Стармер дав зрозуміти, що Україна може використати ракети Storm Shadow для ураження військових цілей на території Росії, підтвердивши, що він продовжить політику попереднього уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Стармер погодився, що Україна має вирішувати, як використовувати ракети Storm Shadow, передані Великою Британією, коли його запитав репортер Bloomberg. Він спілкувався із журналістами під час поїздки на саміт НАТО у Вашингтоні.

Ракети "очевидно повинні використовуватися відповідно до міжнародного гуманітарного права, як і слід очікувати", додав прем'єр, заявивши, що, на його думку, Storm Shadows повинні використовуватися "в оборонних цілях".

"Але Україна має вирішити, як їх використати для цих оборонних цілей", - сказав він. Storm Shadows - це крилаті ракети з точним наведенням та дальністю ураження понад 250 кілометрів.

Ці зауваження стали першим випадком, коли Стармер підтвердив прихильність нового уряду до попередньої політики після своєї перемоги на загальних виборах у Великої Британії минулого тижня.

Вони перегукуються зі словами, використаними урядом його попередника Ріші Сунака, який ніколи прямо не заявляв, що дозволив Україні використовувати Storm Shadows для ударів по території Росії, але дав зрозуміти, що це так, заявивши, що Київ сам вирішує, як їх застосовувати.

Коментуючи удар Росії по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві, Стармер сказав, що це був "абсолютно шокуючий, жахливий напад, який став "дуже важливим, хоч і трагічним тлом для цього саміту". Він додав: "Обов'язок кожного - описати це саме так".

"Моє послання президенту Путіну таке: цей саміт НАТО слід розглядати як ясну та єдину рішучість союзників щодо НАТО та інших країн, які перебувають там водночас, підтримати Україну та протистояти російській агресії", - сказав Стармер.

Удари по цілях на території Росії

Україна заявила, що їй необхідно завдавати ударів по військових цілях на території Росії, щоб захистити себе та відбити російські атаки, і дебати з цього питання між її союзниками є одним із головних питань, які обговорюватимуться на саміті НАТО.

Деякі європейські країни, такі як Велика Британія, висловили підтримку позиції України, але уряд США досі чинив опір зняттю всіх обмежень на використання своєї зброї Києвом. Адміністрація Байдена заявляє, що не допускала українських ударів у глибині Росії, вважаючи це червоною лінією для запобігання ескалації з Москвою.