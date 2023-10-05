Основою дорожньої карти реформ стане Концепт посилення стійкості демократії, - Шмигаль

Рамковим документом, який стане основою дорожньої карти реформ в Україні до 2027 року, стане Концепт посилення стійкості демократії у державі.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля .

Глава уряду зазначив, що у цьому Концепті будуть враховані пропозиції від країн-партнерів України, а також власні напрацювання, серед яких - Антикорупційна програма.

Шмигаль уточнив, що державна антикорупційна програма включає 1700 заходів у 15 сферах.

"Це плани з впровадження 63 нових цифрових продуктів, які дозволять суттєво зменшити можливості для будь-яких зловживань", - сказав прем'єр.

Також він розповів, що 5 жовтня Міністерство інфраструктури представило свою програму під час форуму "Прозоре відновлення: як попередити реалізацію корупційних ризиків".

"Усі міністерства мають затвердити власні актуальні антикорупційні програми. Це обов'язкова умова виконання державної Антикорупційної програми", - наголосив Шмигаль.

Він додав, що такі антикорупційні ініціативи стануть одним із ключових напрямків єдиного Плану реформ до 2027 року в Україні.

Єдиний план реформ до 2027 року

Раніше, 3 жовтня, прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Україна розпочинає роботу над єдиним планом реформ до 2027 року. Вони охоплять усі сфери, що впливають на державні інституції, економіку та взаємодію із суспільством.

Глава уряду також зазначив, що Україна отримала низку документів із пропозиціями реформ - від семи рекомендацій ЄС до переліку структурних маяків МВФ. Крім того, з ініціативи президента було розроблено Концепт посилення стійкості демократії, і його вже передали партнерам.

Нагадаємо, що Україна, яка набула минулого року статус кандидата на вступ до Євросоюзу, має виконати низку умов для того, щоб стати повноправним членом блоку.

Станом на кінець червня Україна виконала дві з семи умов, необхідні для початку переговорів, а нещодавно Шмигаль заявив, що держава завершує виконання всіх рекомендацій Єврокомісії на урядовому рівні.

Додамо, що нещодавно США передали українській стороні перелік пріоритетних реформ для якнайшвидшої інтеграції до Європи. Вони стосувалися функціонування антикорупційних органів (САП, НАБУ, НАЗК), Вищої ради правосуддя, загалом судової гілки влади, а також наглядових рад державних підприємств.

При цьому у Білому домі наголосили, що список не є умовою для подальшої військової допомоги Україні.