Переданий Україні список реформ не є умовою для військової допомоги, - Білий дім

Переданий від Сполучених Штатів Америки список пріоритетних реформ для якнайшвидшої інтеграції України в Європу не є умовою подальшої військової допомоги країні.

Про це розповів неназваний представник Ради національної безпеки США, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки" .

За його словами, документ - це робоча версія списку пріоритетних реформ, яку передали для "обговорення та відгуків".

"Цей список не є умовою для майбутньої військової допомоги. Реформи потрібні для євроінтеграції України", - сказав представник Білого дому.

Він зазначив, що в документі прописані реформи на строк трьох, шести та 18 місяців. Йдеться про наглядові ради державних підприємств, антикорупційні відомства, судову систему, а також оборонні підприємства.

Список реформ від США

Нагадаємо, 25 вересня ЗМІ повідомляли, що заступник радника Білого дому з нацбезпеки з питань міжнародної економіки Майк Пайл відправив Україні лист із переліком реформ, які вона має провести для продовження отримання допомоги.

Реформи стосувалися функціонування антикорупційних органів (САП, НАБУ, НАЗК), Вищої ради правосуддя, загалом судової гілки влади, а також наглядових рад державних підприємств.

При цьому раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначав, що Україна хоче обговорити з союзниками формування єдиної карти реформ для отримання фінансової допомоги.

Вчора посольство США в Україні підтвердило, що дійсно Вашингтон передав Україні перелік пріоритетних реформ для якнайшвидшої інтеграції в Європу.