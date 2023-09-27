ua en ru
Ср, 27 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Переданий Україні список реформ не є умовою для військової допомоги, - Білий дім

США, Середа 27 вересня 2023 09:22
UA EN RU
Переданий Україні список реформ не є умовою для військової допомоги, - Білий дім Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Переданий від Сполучених Штатів Америки список пріоритетних реформ для якнайшвидшої інтеграції України в Європу не є умовою подальшої військової допомоги країні.

Про це розповів неназваний представник Ради національної безпеки США, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

За його словами, документ - це робоча версія списку пріоритетних реформ, яку передали для "обговорення та відгуків".

"Цей список не є умовою для майбутньої військової допомоги. Реформи потрібні для євроінтеграції України", - сказав представник Білого дому.

Він зазначив, що в документі прописані реформи на строк трьох, шести та 18 місяців. Йдеться про наглядові ради державних підприємств, антикорупційні відомства, судову систему, а також оборонні підприємства.

Список реформ від США

Нагадаємо, 25 вересня ЗМІ повідомляли, що заступник радника Білого дому з нацбезпеки з питань міжнародної економіки Майк Пайл відправив Україні лист із переліком реформ, які вона має провести для продовження отримання допомоги.

Реформи стосувалися функціонування антикорупційних органів (САП, НАБУ, НАЗК), Вищої ради правосуддя, загалом судової гілки влади, а також наглядових рад державних підприємств.

При цьому раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначав, що Україна хоче обговорити з союзниками формування єдиної карти реформ для отримання фінансової допомоги.

Вчора посольство США в Україні підтвердило, що дійсно Вашингтон передав Україні перелік пріоритетних реформ для якнайшвидшої інтеграції в Європу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Білий дім Допомога Україні Військова допомога Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ досягли околиці Новопрокопівки, а РФ перекинула війська до Токмака, - ISW
ЗСУ досягли околиці Новопрокопівки, а РФ перекинула війська до Токмака, - ISW
DAILY
Володимир Кудрицький: У нас є розуміння, по яким об'єктам енергетики можуть бити росіяни
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Володимир Кудрицький: У нас є розуміння, по яким об'єктам енергетики можуть бити росіяни