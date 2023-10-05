Основой дорожной карты реформ станет Концепт усиления устойчивости демократии, - Шмыгаль

Рамочным документом, который станет основой дорожной карты реформ в Украине до 2027 года, станет Концепт усиления устойчивости демократии в государстве.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля .

Глава правительства отметил, что в этом Концепте будут учтены предложения от стран-партнеров Украины, а также собственные наработки, среди которых - Антикоррупционная программа.

Шмыгаль уточнил, что государственная антикоррупционная программа включает в себя 1700 мероприятий в 15 сферах.

"Это планы по внедрению 63 новых цифровых продуктов, которые позволят существенно снизить возможности для любых злоупотреблений", - сказал премьер.

Также он рассказал, что 5 октября Министерство инфраструктуры представило свою программу во время форума "Прозрачное восстановление: как предупредить реализацию коррупционных рисков".

"Все министерства должны утвердить свои актуальные антикоррупционные программы. Это обязательное условие выполнения государственной антикоррупционной программы", - подчеркнул Шмыгаль.

Он добавил, что такие антикоррупционные инициативы станут одним из ключевых направлений единого Плана реформ к 2027 году в Украине.

Единый план реформ до 2027 года

Ранее, 3 октября, премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина начинает работу над единым планом реформ до 2027 года. Они охватят все сферы, которые влияют на государственные институции, экономику и взаимодействие с обществом.

Глава правительства также отметил, что Украина получила ряд документов с предложениями реформ - от семи рекомендаций ЕС до перечня структурных маяков МВФ. Кроме того, по инициативе президента был разработан Концепт усиления устойчивости демократии, и его уже передали партнерам.

Напомним, что Украина, получившая в прошлом году статус кандидата на вступление в Евросоюз, должна выполнить ряд условий для того, чтобы стать полноправным членом блока.

По состоянию на конец июня Украина выполнила два из семи условий, необходимых для начала переговоров, а недавно Шмыгаль заявил, что государство завершает выполнение всех рекомендаций Еврокомиссии на правительственном уровне.

Добавим, что недавно США передали украинской стороне перечень приоритетных реформ для скорейшей интеграции в Европу. Они касались функционирования антикоррупционных органов (САП, НАБУ, НАПК), Высшего совета правосудия, в целом судебной ветви власти, а также наблюдательных советов государственных предприятий.

При этом в Белом доме подчеркнули, что список не является условием для дальнейшей военной помощи Украине.