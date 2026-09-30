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Основною ціллю нічного удару РФ була енергетика Києва та області, - Зеленський

11:37 30.09.2026 Ср
2 хв
aimg Тетяна Степанова
Фото: основною ціллю нічного удару РФ була енергетика Києва та області (ДСНС)

Основною ціллю комбінованого удару Росії по Україні вночі 30 вересня були енергетичні об'єкти Києва та Київської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

"Складний був обстріл: майже 190 ударних дронів, також балістика. І основна ціль удару - енергетика столиці та Київщини. Є пошкодження житлових будинків", - зазначив Зеленський.

За його словами, тривають роботи, щоб повернути електро- та водопостачання всюди, де воно відсутнє.

Окрім того, вранці росіяни вдарили дроном просто по продуктовому супермаркету в Іванковичах. Рятувальники гасять пожежу.

Від ранку атакують дронами і Київ. Вдарили по складській будівлі, загинула одна людина.

Були удари по критичній інфраструктурі на Житомирщині, Миколаївщині, Кіровоградщині та Рівненщині. Є пошкодження на Одещині, Сумщині, Харківщині, Херсонщині та Черкащині.

Станом на зараз 14 поранених по країні через всі ці удари. П’ятеро людей загинуло, і серед них дитина.

"Частину балістики вдалося збити нашим захисникам. Але, на жаль, були і влучання. Цими днями були нові пакети підтримки ППО. Дякую партнерам за ракети, усім, хто виконує наші домовленості та посилює захист неба. Саме так потрібно працювати і надалі", - наголосив президент.

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький зазначив, що починаючи з літа фактично не було й дня, коли ворог не атакував би енергетичну інфраструктуру.

Але настільки масована й комбінована атака відбулася вперше з кінця минулого опалювального сезону.

У результаті нічної атаки є пошкодження та руйнування. Прем'єр чекає детальну доповідь щодо стану обладнання та строків відновлення.

"Органи місцевої влади повинні перевірити готовність систем резервного живлення критичних обʼєктів в громадах та якнайшвидше завершити всі роботи з їх встановлення та підключення", - додав Корецький.

Обстріл України 30 вересня

Нагадаємо, протягом цієї ночі російські загарбники атакували Україну протикорабельними та балістичними ракетами, а також ударними дронами. Сили ППО змогли знищити більшість ворожих цілей, однак є влучання.

Зокрема, Росія атакувала Київ балістичними ракетами та дронами.

Внаслідок обстрілу загинули дві жінки, ще четверо людей постраждали.

Пожежі виникли у чотирьох районах столиці - Подільському, Святошинському, Голосіївському та Солом'янському. Рятувальники ліквідували всі загоряння.

У Київській області внаслідок обстрілу пошкоджені та зруйновані будинки, загинула дитина, є постраждалі.

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