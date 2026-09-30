Основной целью ночного удара РФ была энергетика Киева и области, - Зеленский

Основной целью комбинированного удара России по Украине в ночь на 30 сентября были энергетические объекты Киева и Киевской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
"Сложен был обстрел: почти 190 ударных дронов, также баллистика. И основная цель удара - энергетика столицы и Киевщины. Есть повреждения жилых домов", - отметил Зеленский.
По его словам, продолжаются работы, чтобы вернуть электро- и водоснабжение везде, где оно отсутствует.
Кроме того, утром россияне ударили дроном прямо по продуктовому супермаркету в Иванковичах. Спасатели тушат пожар.
С утра атакуют дронами и Киев. Ударили по складскому зданию, погиб один человек.
Были удары по критической инфраструктуре в Житомирской, Николаевской, Кировоградской и Ровенской областях. Есть повреждения в Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черкасской областях.
По состоянию на данный момент 14 раненых по стране из-за всех этих ударов. Пять человек погибли, и среди них ребенок.
"Часть баллистики удалось сбить нашим защитникам. Но, к сожалению, были и попадания. На днях были новые пакеты поддержки ПВО. Спасибо партнерам за ракеты, всем, кто выполняет наши договоренности и усиливает защиту неба. Именно так нужно работать и дальше", - подчеркнул президент.
Премьер-министр Украины Сергей Корецкий отметил, что начиная с лета фактически не было и дня, когда враг не атаковал бы энергетическую инфраструктуру.
Но настолько массированная и комбинированная атака произошла впервые с конца прошедшего отопительного сезона.
В результате ночной атаки повреждение и разрушение. Премьер ожидает подробный доклад о состоянии оборудования и сроках восстановления.
"Органы местных властей должны проверить готовность систем резервного питания критических объектов в общинах и как можно быстрее завершить все работы по их установке и подключению", - добавил Корецкий.
Напомним, в эту ночь российские захватчики атаковали Украину противокорабельными и баллистическими ракетами, а также ударными дронами. Силы ПВО смогли уничтожить большинство враждебных целей, однако есть попадания.
В частности, Россия атаковала Киев баллистическими ракетами и дронами.
В результате обстрела погибли две женщины, еще четыре человека пострадали.
Пожар возник в четырех районах столицы - Подольском, Святошинском, Голосеевском и Соломенском. Спасатели ликвидировали все возгорания.
В Киевской области в результате обстрела повреждены и разрушены дома, погиб ребенок, есть пострадавшие.